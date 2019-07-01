Башкирия оказалась в хвосте рейтинга по доступности жилья

РИА «Новости» опубликовали Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья. Башкирия заняла в нем 63 место из 89 регионов.

По данным исследования при средней стоимости квартиры площадью 60 кв м в 3,4 млн руб семья в Башкирии может приобрести такое жилье за 6,7 лет. При этом год назад этот показатель был равен 7 годам. То есть положение немного улучшилось.

Если сравнивать с соседним Татарстаном, то эта республика вышла на 67 место, здесь на аналогичную квартиру можно накопить за 6,9 лет (год назад было 6,6).