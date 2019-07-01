Башкирия оказалась в хвосте рейтинга по доступности жилья
1 июля, 15:49ЭкономикаРазиф АбдуллинФото: pixabay.com
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В среднем на квартиру в 60 «квадратов» семье в Башкирии надо копить 6,7 лет.
РИА «Новости» опубликовали Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья. Башкирия заняла в нем 63 место из 89 регионов.
По данным исследования при средней стоимости квартиры площадью 60 кв м в 3,4 млн руб семья в Башкирии может приобрести такое жилье за 6,7 лет. При этом год назад этот показатель был равен 7 годам. То есть положение немного улучшилось.
Если сравнивать с соседним Татарстаном, то эта республика вышла на 67 место, здесь на аналогичную квартиру можно накопить за 6,9 лет (год назад было 6,6).
В лидерах по доступности жилья оказались Магаданская область, Ямало-ненецкий и Ханты-мансийский автономные округа.
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