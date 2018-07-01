В Башкирии усложнились правила продажи алкоголя

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Теперь продавцам спиртных напитков разрешается торговать только при наличии справки к декларации и товарной накладной.
Как сообщает госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей, с 1 июля на территории Башкирии изменились правила продажи алкоголя. Продавцы, чтобы торговать спиртным, должны иметь при себе справку к декларации и товарную накладную. Документы должны быть при продаже этанолу, этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Эти правила распространяются также на торговцев с сырьем для изготовления не содержащей спирт продукции, технологического спирта, а также в иных целях, не связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Исключение касается лишь закупки сырья.
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