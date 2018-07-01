В Башкирии усложнились правила продажи алкоголя

Как сообщает госкомитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей, с 1 июля на территории Башкирии изменились правила продажи алкоголя. Продавцы, чтобы торговать спиртным, должны иметь при себе справку к декларации и товарную накладную. Документы должны быть при продаже этанолу, этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции.