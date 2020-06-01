ТПП Башкирии помогла обеспечить новый инфекционный госпиталь защитными костюмами

30 мая в Уфимском районе состоялось торжественное открытие нового клинико-диагностического инфекционного центра. Он разместился на территории индустриального парка «Зубово» и предназначен для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек.