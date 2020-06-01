«Политика Хамитова себя оправдала»: что ждет экономику Башкирии после карантина

Регионы страны постепенно снимают ограничения, продиктованные пандемией. Большинство предприятий Башкирии приступили к работе. Однако карантин пережили не все: часть мелких предприятий уже сообщают об остановке деятельности и вряд ли когда-нибудь найдут силы возобновить работу.

Такая ситуация происходит повсеместно. Международный валютный фонд предрек худший экономический кризис за сто лет и прогнозирует, что из-за ситуации с коронавирусом рост мировой экономики в текущем году будет резко отрицательным.

Тем не менее, уже разрабатываются сценарии, по которым в ближайшем будущем будет восстанавливаться экономика. Тернистый путь к тому, что было достигнуто до 2020 года, придется пройти и Башкирии.

Эксперты, с которыми удалось Медиакорсети пообщаться в рамках подготовки этого материала, отмечают уникальность и значительные отличия нынешнего кризиса от предыдущих.

50% предпринимателей говорят о «кризисе» и «катастрофе»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин считает, что этот кризис кардинально отличается от предыдущих тем, что государство ограничило работу бизнеса почти на два месяца. При этом требовалось сохранить коллективы, выплачивать зарплату и налоги.

— Пострадали практически все, кроме продовольственных магазинов, продавцов алкоголя и сигарет, служб доставки, пошива масок, производства антисептиков, аптек, — отмечает наш собеседник. — Сейчас мы видим, что есть помощь и на федеральном, и на республиканском уровне. Впрочем, ее многие не получили, так как не попали в так называемые «пострадавшие» отрасли.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин Фото: МК в Уфе

Аппарат федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова проводит мониторинг бизнеса России о том, как он чувствует себя и насколько помогают меры поддержки, предоставленные государством. На вопросы ответили более двух тысяч компаний из 85 регионов.

— Результаты пока неутешительные. Варианты «катастрофа» и «кризис» выбрали больше половины отвечающих — 53%. Как уполномоченный по Республике Башкортостан, я организую еженедельно опросы по республике. Опросы закрытые, информация обрабатывается и идет напрямую в центральный аппарат. С результатом опросов в целом по России согласен. Но этот результат — «средняя температура» в целом по стране. На мой взгляд и основываясь на наших данных, по республике ситуация лучше. Все мы знаем, что обездоленный всегда выскажется, а довольный промолчит. Исходя из этого, я, как уполномоченный, стараюсь собрать общую картину из всех пазлов.

Из интересных примеров: предприниматель арендует помещение под ресторан в Уфе, аренда — 700 тысяч рублей в месяц, так как помещение — республиканское имущество, ему по мерам поддержки положена льгота — нулевая ставка. А он написал заявление с просьбой сделать скидку только 50%, так как он не прекращал работу в марте–апреле — работал на доставку, — отмечает Флюр Асадуллин.

Субъектов малого и среднего предпринимательства в республике зарегистрировано около 128 тысяч. По данным Флюра Асадуллина, из них 35,225 тысячи получили отсрочку по уплате налогов. Еще 12,908 тысячи воспользовались республиканскими льготами по упрощенной системе налогообложения, снижением коэффициента ЕНВД, отсрочкой авансовых платежей за землю. 10,487 тысячи субъектов МСП получили различные субсидии, 871 субъект добился кредитных каникул, 480 — получили кредиты на общую сумму 1 млрд 241 млн рублей под 0% на выплату зарплаты. Кроме того, по словам Асадуллина, предприниматели республики освобождены от имущественного налога на общую сумму 670 млн рублей. Республиканские власти «прощают» около 122 млн рублей арендующим госимущество предпринимателям. По второму пакету мер поддержки планируется охватить почти 55 тысяч предпринимателей и 60 тысяч НКО.

Политика Хамитова помогла в кризис

Депутат Госсобрания-Курултая РБ, доктор экономических наук Рустем Ахунов отмечает, что Башкирия в отличие от других регионов нынешний кризис переживает легче благодаря умеренному расходованию ресурсов при прежнем главе региона Рустэме Хамитове. Он также напоминает, что республиканский бюджет в последние годы исполнялся с профицитом, и лишь в нынешнем году прогнозировался дефицит средств.

Депутат Госсобрания-Курултая РБ, доктор экономических наук Рустем Ахунов Фото: rbtoday.ru

— К моменту текущего кризиса была сформирована серьезная «подушка безопасности». У нас не на высоком уровне был бюджетный дефицит, и то он был запланированным, поскольку бюджет на сто процентов не исполнялся. Соответственно, по факту получали достаточно серьезный объем профицита. Кроме того, не было существенных долгов. На мой взгляд, благодаря этой консервативной политике, сейчас республика сможет пройти более устойчиво эти кризисные явления. Есть ряд регионов, которые очень расточительно расходовали свои бюджеты. Яркий пример — Мордовия, где долг субъекта составлял порядка 200%. Вот эти все регионы, на мой взгляд, при нынешних условиях будут испытывать наибольшие проблемы, — рассказал он накануне в эфире «Эха Москвы в Уфе».

В то же время Ахунов подчеркивает, что за время карантина «запас прочности», возникшей благодаря политике Хамитова, уже почти исчерпан.

— Я полагаю, что в ближайшее время нам, депутатскому корпусу республики, будет предложено внести изменения в закон о бюджете региона с предложением сократить расходную часть в связи с сокращением доходов. Это первое. Второе — нам будет предложено одобрить банковские кредиты, которые возьмет правительство Республики Башкортостан для финансирования вероятного дефицита бюджета.

По словам депутата, власти региона уже задаются вопросом о необходимости сокращения расходов. Рустем Ахунов считает, что, прежде всего, это коснется сферы капитального строительства, национальной экономики. Также ожидается сокращение долгосрочных расходов по исполнению национальных проектов. В приоритете, по мнению ученого, останется сохранение расходов на социальную политику, которые и так занимают порядка 70% регионального бюджета.

— Сегодня появилось немало мнений о том, насколько те или иные регионы устойчивы к текущей ситуации. Ядро устойчивости региона определяется наличием отраслей, которые считаются наиболее пострадавшими. Главным образом такие услуги оказываются в городах. И я прихожу к выводу, что наиболее пострадавшими регионами являются те, в которых есть такие крупные мегаполисы, как Уфа. Но восстановиться им также быстро, как Москве, где есть огромный платежоспособный спрос, где аккумулируется четверть совокупного валового регионального продукта, не удастся, — уверен ученый.

Потенциал — в инвестиционной привлекательности

Аналитик, руководитель московской консалтинговой компании в области управления рисками Goodwill Securities Азамат Лукманов отмечает, что самым очевидным и распространенным трендом является снижение покупательской способности граждан.

Аналитик, руководитель Goodwill Securities московской консалтинговой компании в области управления рисками Азамат Лукманов Фото: Личный архив Азамата Лукманова

— С одной стороны, люди столкнулись с резким сокращением доходов, с другой — уменьшился горизонт планирования. В условиях неопределенности и отсутствия уверенности в будущем потребители предпочитают откладывать большие покупки и хранить накопления, если они имеются, «под подушкой». Стоит подчеркнуть, что в такой же неопределенности вынуждены работать не только рядовые граждане, но и государства,и корпорации. Последние вынуждены так же минимизировать риски, сокращать расходы и корректировать инвестиционные планы, — считает он.

По его мнению, даже если покупательский спрос во многих секторах экономики, при благоприятном стечении обстоятельств, восстановится в течение года, некоторые потребительские привычки останутся с нами надолго. Это касается, в первую очередь, популярности онлайн-сервисов. «В условиях самоизоляции сильно растут рынки доставки продуктов питания, платного контента, онлайн-образования и т.д. Эта тенденция сохранится и после пандемии, так как многократное обращение к тому или иному сервису создаёт покупательскую привычку, а это влияет на общую лояльность потребителя к онлайн-услугам», рассказывает собеседник.

— Кроме этого, хочется обратить внимание и на то, что сложившаяся обстановка — это благоприятная возможность для развития внутреннего туризма. Туроператоры, ориентированные на зарубежные поездки, испытывают колоссальные проблемы, и никакая волна отложенного спроса эту ситуацию не исправит (в том числе из-за слабого курса национальной валюты). Поэтому лето 2020-го года — самое подходящее время для того, чтобы выводить на этот рынок новые предложения. Если говорить о Республике Башкортостан, то, прежде всего, речь идет о туризме, направленном на осмотр природных достопримечательностей — это сплавы, походы, трекинг и т.д. На природе социальная дистанция соблюдается куда лучше, чем в населенных пунктах, поэтому внутренний туризм не нужно рассматривать, как угрозу в условиях пандемии. На мой взгляд, если предприниматели смогут предложить качественные продукты на этом рынке, а местные администрации официально разрешат доступ к природным паркам и будут благоприятствовать туристам, это даст импульс для дальнейшего развития туризма в родной республике, — отмечает эксперт.

Напомним, министр экономического развития РФ Максим Решетников ожидает начала восстановления экономики уже в четвертом квартале и выход на предкризисный уровень в первой половине 2022 года. Об этом сообщает Lenta.ru. Прогноз министерства не учитывает пока меры, которые войдут в план восстановления экономики. Он должен быть внесен в правительство в понедельник.

Вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов подчеркивает, что спрогнозировать восстановление экономики российских регионов невозможно без понимания двух ключевых вопросов: когда завершится действие ограничительных мер в России и приведут ли кризисные явления к затяжной рецессии на мировом уровне.

— Можно предположить, что восстановление национальной экономики начнется со снятия ограничительных мер внутри страны, но основной эффект должно принести восстановление глобального спроса на российские товары. Применительно к Республике Башкортостан это продукция машиностроения, нефтехимии и сельского хозяйства. Я предполагаю, что наиболее логично ожидать роста спроса и цен на сельскохозяйственную продукцию. Меньший оптимизм вызывают перспективы роста котировок углеводородов. Базовый сценарий предполагает возврат к докризисному уровню ВВП в течение 12 месяцев с момента снятия ограничений. Но существует множество угроз его реализации, многие из которых находятся вне влияния России, имея в своей основе международную природу, — считает эксперт.

Вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов Фото: finexpertiza.ru

По его мнению, российские регионы сильно отличаются по уровню экономического развития, и эта ситуация останется неизменной, ведь они изначально имеют различные характеристики.

— Поддержать экономику регионов способны национальные проекты, реализуемые на федеральном уровне. Помимо этого, регионы имеют возможность повлиять на собственную инвестиционную привлекательность. Я считаю, что потенциал восстановления региональной экономики во многом лежит в этой плоскости, поскольку реализация новых инвестиционных проектов способна решить одну из самых острых проблем Башкортостана — остановить отток работоспособного населения, — комментирует Ильгиз Баймуратов .