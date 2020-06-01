Курс доллара упал ниже 70 рублей
Сегодня, 21:44Экономика
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В понедельник, 1 июня на Московской бирже курс американской валюты опустился ниже 70 рублей за доллар. Это произошло впервые с 6 марта.
Доллар подешевел на 31 копейку и составил 69,83 рублей. Евро упал на 17 копеек до 77,76 рублей. Об этом пишет russian.rt.com.
В последние месяцы курс рубля демонстрирует отрицательную динамику на фоне пандемии и падения цен на нефть.
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