Как изменились цены на продукты в Башкирии за неделю

За последнюю неделю сильнее всего подешевели куриные яйца и выросли цены на фрукты и овощи, сообщает Башстат.

Яйца стали дешевле на 3,4 процентов, вермишель упала в цене на 2,3 процентов, а сливочное масло стало стоить на 1,7 процентов меньше.

Белокочанная капуста подорожала на 8,6 процентов и сейчас стоит почти 29 рублей за килограмм. Морковь стала дороже на три процента и стоит сейчас около 35 рублей за килограмм. Цены на курицу и сахар также поднялись – килограмм курицы обходится сейчас в 110 рублей за килограмм, килограмм сахара – 37 рублей.