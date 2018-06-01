Как изменились цены на продукты в Башкирии за неделю

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Башстат опубликовал изменение цен на продукты.
За последнюю неделю сильнее всего подешевели куриные яйца и выросли цены на фрукты и овощи, сообщает Башстат.
Яйца стали дешевле на 3,4 процентов, вермишель упала в цене на 2,3 процентов, а сливочное масло стало стоить на 1,7 процентов меньше.
Белокочанная капуста подорожала на 8,6 процентов и сейчас стоит почти 29 рублей за килограмм. Морковь стала дороже на три процента и стоит сейчас около 35 рублей за килограмм. Цены на курицу и сахар также поднялись – килограмм курицы обходится сейчас в 110 рублей за килограмм, килограмм сахара – 37 рублей.
Не изменились за неделю цены на муку, говядину, баранину, соль и хлеб.
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