Клиенты Сбербанка в Башкирии получат дешевые кредиты на посевную

Льготные кредиты на сумму свыше 800 млн рублей получат 20 предприятий агропромышленного комплекса, являющиеся клиентами Башкирского отделения Сбербанка.

По условиям программы, предприятия АПК могут получить кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Ставка является фиксированной. Льготные кредиты могут быть краткосрочными – на срок до 1 года, размером не более 1 млрд рублей, или инвестиционными – на срок от 2-х до 15 лет на сумму до 8 млрд рублей.