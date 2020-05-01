Падение спроса и рост цен: как пандемия повлияла на строительный бизнес в Башкирии

С кризисом сейчас столкнулись так или иначе все – от представителей малого и среднего предпринимательства до огромных бизнес-компаний. Чтобы совсем не подрывать экономику правительство республики уже спустя неделю после вступления в силу режима «повышенной готовности» разрешила стройкам возобновить работу. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

Люди перестали покупать квартиры

Крупные застройщики, возводящие жилые многоэтажные дома, утверждают, что люди стали меньше интересоваться покупкой квартир. Это не удивительно, в связи со сложившейся ситуацией. Даже если кто-то планировал потратить накопленные деньги на квадратные метры – сейчас финансы стоит поберечь на будущее. Кто знает, когда закончится карантин.

Заместитель генерального директора ООО Группа компаний СУ-10, член комитета по строительству БРО ОПОРА РОССИИ Эдуард Камалетдинов считает, что в условиях самоизоляции спрос закономерно снизился по нескольким причинам.

— Покупатели не могут выйти из дома для посещения отдела продаж, не имеется возможность показать свою квартиру потенциальным покупателям. Это не даёт сформировать цепочку сделок. МФЦ работает в режиме предварительной записи, агентства недвижимости фактически не работают, ипотечные отделы банков трудятся в сжатом режиме – работает только часть сотрудников, — сказал Эдуард Камалетдинов.

Ведущий специалист по PR группы компании «Первый Трест» также фиксирует падение спроса. В этом случае крайне важна поддержка государства, считает Наталья Всесвятская. Снижение процентной ставки по ипотеке может помочь компаниям не потерять свое место на рынке.

— Правительство уже разработало ряд мер для содействия застройщикам, среди которых льготная ипотека 6,5%. Доля ипотечных сделок сегодня доходит до 70%, а 6,5% годовых - это комфортная ставка как психологически, так и финансово. Мы уже увидели всплеск интереса к этому ипотечному продукту, поэтому считаем, что это хороший инструмент для поддержания спроса, — утверждает Наталья Всесвятская.

А вот юрист Айдар Хызыров опасается, что снижение спроса может затормозить работу на строительных объектах. Если застройщики начнут терпеть убытки в крупном размере, процесс получения квартир затянется еще на более длительный срок.

«Сидим дома без дома»

Пандемия коронавируса в буквальном смысле остановила процесс решения трудностей с проблемными многоквартирными домами. Обманутые дольщики Башкирии с начала режима «повышенной готовности» публикуют в соцсетях призывы о помощи и фотографии с табличками «Сидим дома без дома». Людям приходится годами платить ипотеку, жить на съемных квартирах или ютиться у родственников. Но это все не новая история. Однако, если раньше правительство республики активно шло на контакт с дольщиками, то сейчас, видимо, в приоритете оказались другие сферы.

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— Пандемия повлияла на процесс защиты дольщиков прямым образом. Вот уже пошёл второй месяц, как органы власти не ведут приём дольщиков. Практически не проводятся совещания в формате «стройчас». На самих же стройках ничего не изменилось коренным образом.

Там, где работы шли, и сейчас идут не быстрее улитки. А на других площадках так и не возобновилось ничего

, — рассказал Медиакорсети активист сообщества обманутых дольщиков Башкортостана Никита Синцов.

По мнению юриста Айдара Хызырова, падение спроса на квартиры в новостройках спровоцирует серьезные финансовые потери для застройщиков. Это может привести к нарушению сроков сдачи домов. В связи с этим 2 апреля Правительство РФ подготовило спасительные меры для застройщиков. Теперь они в период кризиса, точнее до 1 января 2021 года, смогут избежать пени и штрафов за задержку сдачи объектов.

— В этом же постановлении говорится, что если у дольщика уже имеется право требования выплаты неустойки (например, если дольщик уже имеет на руках решение суда и исполнительный лист), то застройщику предоставляется отсрочка исполнения суда до 31 декабря 2020 года. Если застройщик после 2 апреля, когда постановление вступило в силу, более чем на 6 месяцев сорвет сроки по завершению строительства или передаче жилья дольщику, то объект застройки будет включен в реестр проблемных только после 1 января 2021 года — в том случае, если на этот момент причины для этого не будут устранены, — пояснил юрист.

Другими словами, дольщики, к сожалению, в период кризиса вряд ли добьются выплат неустоек и тем более получения долгожданных квартир. Напомним, в Башкирии насчитывается 128 проблемных объектов. По ним уже разработан поэтапный алгоритм действий с указанием сроков исполнения, сообщает Госкомитет по строительству в РБ.

Что будет дальше?

Эксперты в один голос твердят: чтобы строительным компаниям остаться на рынке – придется снизить цену на жилье, а это грозит снижением качества стройматериалов. Опасения, действительно есть, но делать неутешительные прогнозы пока рано, считает заместитель генерального директора ООО Группа компаний СУ-10 Эдуард Камалетдинов.

— Эффективность и достаточность мер поддержки строительной отрасли будут понятны в более долгосрочной перспективе, так как пока ни у кого нет понимания сколько данная ситуация будет продолжаться и какие это повлечёт последствия. Тоже самое и с ценами, наложение факторов пандемии и нестабильности рубля нечто новое для всех отраслей экономики, что это совокупно принесёт в результате будет понятно через пару месяцев, — считает он.

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Представитель компании «Первый Трест» уверена, что снижение цен на квартиры точно ждать не стоит, тем более в регионах. По его мнению, если московские застройщики могут себе позволить сделать скидку 10-15%, то у региональных компаний такой возможности нет.

— Сегодня для возведения объекта необходимо либо иметь собственные средства, либо брать их в кредит под проценты, что отнюдь не способствует удешевлению строительства. Вторым немаловажным моментом является падение курса рубля, в связи с чем растут цены на заграничные комплектующие, которые мы частично используем при строительстве своих объектов. В связи с этим предпосылок для снижения цен в ближайшее время нет, — объяснила Наталья Всесвятская.

При этом крупные застройщики республики уверяют, что качество строящихся объектов не пострадает. В противном случае это подорвет доверие к компаниям и снизит спрос быстрее, чем кризис на фоне пандемии.

Что касается малоэтажного строительства, то здесь наоборот, потенциальных покупателей становится больше. Учредитель компании «Живой Дом» Марат Хайруллин утверждает, что сейчас уже фиксируется возросший интерес к загородному жилью. Возможно, в будущем, люди начнут отдавать приоритеты загородному жилью, а не четырем стенам в многоэтажке. При этом о снижении цен речи и быть не может.

— Наша компания не готова жертвовать качеством стройки, так как мы одни из немногих застройщиков, кто даёт гарантию на 15 лет. Мы планируем повышать цены, чтобы не терять в качестве, — сказал он.