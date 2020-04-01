Жителям Башкирии предложили заказывать на дом фермерские продукты вскладчину
Для этого работают специальные онлайн-сервисы.
Минсельхоз Башкирии известил о возможности заказывать продукты при помощи онлайн-сервиса «Органика24», на котором есть возможность приобрести фермерские продукты.
Как сообщил портал РБК-Уфа, в минсельхозе разъяснили схему покупки: первый покупатель, который считается организатором покупки, должен согласовать с фермером место, дату, время доставки, а также сумму. После этого организатор приглашает присоединиться к покупке соседей, чтобы набрать продукты до необходимой суммы. Потом останется ждать, когда покупки привезут к подъезду.
На такую форму работы уже перешли такие сельхозпредприятия, как «Братья Аминевы» и «Наш Сыр», создавшие общий сервис доставки «Всё свое». В ходе одной поездки автомобиль сможет доставлять 20 пакетов по 4-5 кг каждый.
В ассортименте есть мясо, колбасы, молочная продукция, полуфабрикаты, питьевая вода, суповые наборы.
Фермеры соблюдают все меры безопасности.
Заказы принимают по телефону и вацапу.
Еще одну подобную службу создал накануне СПСК «Башкирский фермер» в Кушнаренковском районе.
По мнению экспертов, со временем сервис станет более востребованным.
- У полной самоизоляции есть явный плюс – она даст мощный толчок для развития дистанционных сервисов во многих сферах нашей жизни, - считают пользователи соцсетей.