Жителям Башкирии предложили заказывать на дом фермерские продукты вскладчину

Минсельхоз Башкирии известил о возможности заказывать продукты при помощи онлайн-сервиса «Органика24», на котором есть возможность приобрести фермерские продукты.

Как сообщил портал РБК-Уфа, в минсельхозе разъяснили схему покупки: первый покупатель, который считается организатором покупки, должен согласовать с фермером место, дату, время доставки, а также сумму. После этого организатор приглашает присоединиться к покупке соседей, чтобы набрать продукты до необходимой суммы. Потом останется ждать, когда покупки привезут к подъезду.

На такую форму работы уже перешли такие сельхозпредприятия, как «Братья Аминевы» и «Наш Сыр», создавшие общий сервис доставки «Всё свое». В ходе одной поездки автомобиль сможет доставлять 20 пакетов по 4-5 кг каждый.

В ассортименте есть мясо, колбасы, молочная продукция, полуфабрикаты, питьевая вода, суповые наборы.

Фермеры соблюдают все меры безопасности.

Заказы принимают по телефону и вацапу.

Еще одну подобную службу создал накануне СПСК «Башкирский фермер» в Кушнаренковском районе.

По мнению экспертов, со временем сервис станет более востребованным.