Госкомпредпринимателей Башкирии дал пояснения об изменениях налогов для бизнеса

Сегодня, 1 апреля, на брифинге, глава госкомитета по предпринимательству РБ Римма Бойцова дала пояснения по поводу изменения налоговой политики государства по отношению к предпринимателям в связи с введением в стране особого режима при грозе коронавируса.

- Я хотела бы обратить особое внимание на то, что государством принято решение снизить тарифы для предпринимателей, выплачивающих зарплату, по страховым взносам с 30% до 15%. При этом такой пониженный тариф будет распространятся не на всю зарплату работников, а лишь на ту её часть, которая оказалась выше, чем минимальны размер оплаты труда (МРОТ), - пояснила Римма Бойцова.

Она также отдельно остановилась на отсрочках по налогам налогов для предпринимателей.

Так, уплата налога на прибыль УСН за 2019 год может быть отсрочена на шесть месяцев, как и авансовые платежи по налогам за отчетные периоды, приходящиеся на первый квартал 2020 года. Сроки уплаты налогов (кроме НДС и НДФЛ) за отчетные периоды, которые выпадают на второе полугодие и второй квартал 2020 года, будут отсрочены на четыре месяца. Уплата авансовых платежей по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество организаций может быть отложена до 30 октября текущего года.