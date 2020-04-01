В Башкирии число людей под риском увольнения за неделю выросло почти на две тысячи

Сегодня, 1 апреля, на брифинге в минтруда РБ сообщили новые данные о жителях республики, которые находятся под угрозой увольнения. Данные сверяются как раз по средам еженедельно.

По последним данным, таких людей в Башкирии насчитывается сейчас 5246 человек против 3374 человек, о которых были данные неделю назад. Таким образом можно сказать, что за неделю это количество выросло более чем на 1800.

Как отметили участники брифинга, эти данные, скорее всего, не окончательные, и они будут расти.

По словам вице-премьера Ленары Ивановой, сигналы о работодателях, понуждающих своих сотрудников уйти в административные отпуска или перезаключать трудовые договора на меньшие суммы, уже формируется.