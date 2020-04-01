В Башкирии число людей под риском увольнения за неделю выросло почти на две тысячи
Об этом сообщили на брифинге в минтруда РБ.
Сегодня, 1 апреля, на брифинге в минтруда РБ сообщили новые данные о жителях республики, которые находятся под угрозой увольнения. Данные сверяются как раз по средам еженедельно.
По последним данным, таких людей в Башкирии насчитывается сейчас 5246 человек против 3374 человек, о которых были данные неделю назад. Таким образом можно сказать, что за неделю это количество выросло более чем на 1800.
Как отметили участники брифинга, эти данные, скорее всего, не окончательные, и они будут расти.
По словам вице-премьера Ленары Ивановой, сигналы о работодателях, понуждающих своих сотрудников уйти в административные отпуска или перезаключать трудовые договора на меньшие суммы, уже формируется.
По закону предупреждать об увольнении или изменении условий трудового договора положено за два месяца, но чрезвычайная ситуация внесла свои коррективы.