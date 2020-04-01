Страховщики согласились вернуть деньги жителям Башкирии, отказавшимся от турпоездок
1 апреля, 18:52ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщила пресс-служба компании «Росгосстрах».
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что компания «Росгосстрах» разработала упрощенный способ подачи заявления о расторжении договора страхования туристов, которые отказались от путешествий в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.
Отправить соответствующее заявление можно дистанционно. Средства за страховой полис компания обещает вернуть в полном объеме, правда, тут есть одно «но». Сделать это будет значительно сложнее, если начался срок страхования. Но и в данном случае можно разрешит ситуацию.
Уточнить информацию можно на сайте компании www.RGS.ru.
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