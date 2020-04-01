Страховщики согласились вернуть деньги жителям Башкирии, отказавшимся от турпоездок

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что компания «Росгосстрах» разработала упрощенный способ подачи заявления о расторжении договора страхования туристов, которые отказались от путешествий в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Отправить соответствующее заявление можно дистанционно. Средства за страховой полис компания обещает вернуть в полном объеме, правда, тут есть одно «но». Сделать это будет значительно сложнее, если начался срок страхования. Но и в данном случае можно разрешит ситуацию.