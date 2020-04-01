Не все безработные в Башкирии получат максимальный размер пособия
Об этом на сегодняшнем брифинге о первоочередных мерах социальной поддержки населения рассказал замминистра труда Башкирии Фанур Шайхисламов.
Ранее было объявлено, что в республике повышается максимальный размер пособия по безработицы. Напомним, минимальный размер пособия составляет 1725 рублей, а максимальный повысился до 13940 рублей. Однако на повышенное пособие могут рассчитывать не все безработные жители республики.
- В любом случае размер пособия будет рассчитываться индивидуально, исходя из среднемесячной заработной платы за последние три месяца и количества недель, которые человек отработал за последний год, - уточнил заместитель министра труда, семьи и социальный защиты населения РБ Фанур Шайхисламов.
Также он сообщил, что получаемая ранее зарплата должна быть «белой». Назначение пособия также зависит от основания увольнения. Если человек уволен за нарушение трудовой дисциплины, то будет получать пособие в минимальном размере.