Не все безработные в Башкирии получат максимальный размер пособия

Ранее было объявлено, что в республике повышается максимальный размер пособия по безработицы. Напомним, минимальный размер пособия составляет 1725 рублей, а максимальный повысился до 13940 рублей. Однако на повышенное пособие могут рассчитывать не все безработные жители республики.

- В любом случае размер пособия будет рассчитываться индивидуально, исходя из среднемесячной заработной платы за последние три месяца и количества недель, которые человек отработал за последний год, - уточнил заместитель министра труда, семьи и социальный защиты населения РБ Фанур Шайхисламов.