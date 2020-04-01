Между Башкирией и Татарией местные власти перекрыли мост не из-за коронавируса

Сегодня, 1 апреля, в социальных сетях было опубликовано сообщение о том, что администрации Ютазинского района Татарстана перекрыла проезд по мосту через реку Ик на границе между двумя республиками. По уточненным данным, городу перегородили бетонными блоками. сделав невозможным проезд через мост. Объехать перекрытый участок дороги можно через село Абсалямово.

При этом представитель администрации Ютазинского района Татарстана, на территории которого располагается мост, объяснил свои действия тем, что проезд по мосту стал опасен из-за коррозии несущих конструкций и износа бетонных оснований. По его словам, сельчане много раз просили власти решить вопрос с капремонтом моста.

Ситуация вполне могла перерасти в конфликтную и уже стала приобретать широкий резонанс. События вокруг моста со своей стороны прокомментировал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

По его мнению, имеет место «эксцесс исполнителей, которые перестарались, и, может быть, — неверно истолковали какие-то сигналы».

Александр Сидякин уточнил, что буквально за неделю до этих событий общался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и, в том числе, затронул вопрос о ремонте данного моста, необходимого жителям обоих регионов.