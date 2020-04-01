Башкирия получит 10 миллиардов рублей на строительство восточного выезда из Уфы

По словам первого замминистра финансов РБ Натальи Калугиной, средства будут выделены из федерального бюджета в следующие два года: 2,1 млрд руб. в 2021 году и 8 млрд руб. в 2022 году.

Напомним, проект предусматривает завершение сооружение тоннеля длиной 1,2 км, строительства моста через реку Уфу и автодороги протяженностью 11,2 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.