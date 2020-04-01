Башкирия получит 10 миллиардов рублей на строительство восточного выезда из Уфы
1 апреля, 10:36ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Стоимость строительства выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 составляет 33,5 млрд руб.
По словам первого замминистра финансов РБ Натальи Калугиной, средства будут выделены из федерального бюджета в следующие два года: 2,1 млрд руб. в 2021 году и 8 млрд руб. в 2022 году.
Напомним, проект предусматривает завершение сооружение тоннеля длиной 1,2 км, строительства моста через реку Уфу и автодороги протяженностью 11,2 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
В целом дорожный фонд республики увеличится в 2020 г. на 3,8 млрд руб., в 2021 г. — на 4,3 млрд руб., в 2022 г. — на 13,2 млрд руб. В текущем году объем средств фонда достигнет 23 млрд руб.
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