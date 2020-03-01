Жители Башкирии стали реже обращаться за кредитами
1 марта, 19:07ЭкономикаМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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В 2019 году жители Башкирии взяли около 46 тыс. займов на приобретение жилья.
За прошедший год жители республики брали меньше ипотеки на улучшение жилищного положения. По данным Госкомитета по строительству РБ, в 2019 году всего банками выдано 46 тыс. займов на покупку жилья, тогда как в 2018 году эта цифра была выше – 53,5 тыс.
Параллельно отмечается, что объемы кредитования также снизились. В 2018 году общая сумма кредитов жителей Башкирии составила 92 млрд рублей, а в 2019 году – около 86,5 млрд рублей.
Вероятно, это связано с ростом размера ипотечных ставок. Сейчас он около 10%, что на полпроцента выше показателя 2018 года.
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