Жители Башкирии стали реже обращаться за кредитами

За прошедший год жители республики брали меньше ипотеки на улучшение жилищного положения. По данным Госкомитета по строительству РБ, в 2019 году всего банками выдано 46 тыс. займов на покупку жилья, тогда как в 2018 году эта цифра была выше – 53,5 тыс.