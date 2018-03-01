На реконструкцию аэропорта Уфы потратят еще 2 млрд рублей

ОАО «Международный аэропорт Уфа» объявило тендер на отбор генерального подрядчика первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Об этом стало изв6стно из информации на официальном сайте госзакупок. Подрядчика отберут по итогам конкурса с ограниченным числом участников 5 апреля.

Как следует из документов закупки, после реконструкции пропускная способность терминала должна увеличиться в два раза – до 1,2 тыс. пассажиров в час.

Строительные работы должны начаться уже в этом году, а завершиться в декабре 2019 года.

До начала строительства, как следует из технического задания, генподрядчик должен разработать проект производства работ и согласовать его с заказчиком.

Победитель будет отобран по двум критериям: 80% - цена закупки, 20% - качественные, функциональные и экологические характеристики объекта.

Начальная цена лота составляет 2,07 млрд руб. Из конкурсной документации следует, что финансирование контракта будет осуществляться за счет собственных средств аэропорта и займа – 1,57 млрд руб. Еще 500 млн руб. добавит республика.

Напомним, что в прошлом году аэропорт Уфы открыл в международном банке экономического сотрудничества кредитную линию в размере 1 млрд руб. для реконструкции. В залог банку предприятие предоставило досмотровое оборудование, трансформаторную подстанцию, и т.д.