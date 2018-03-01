Глава Башкирии предложил Дмитрию Медведеву уменьшить бюрократию

Сегодня, 1 марта, в Чебоксарах прошло совещание на тему ситуации на рынке рудах и мер по поддержке занятости под председательством премьер-министра страны Дмитрия Медведева. В нем приняли участие вице-премьер правительства страны Ольга Голодец, а также федеральные министры образования и науки Дмитрий Ливанов, труда и социальной защиты - Максим Топилин, главы регионов, представители бизнеса и профсоюзных организаций.

Дмитрий Медведев сообщил, прежде всего, что подписал план действий федерального правительства, направленный на обеспечение стабильного социально-экономического развития в 2016 году. Мероприятия в нём сгруппированы по двум основным направлениям: меры оперативного применения и системные меры.

– Цель мер оперативного применения – это поддержка тех секторов экономики, которые имеют и значительный потенциал роста, хотя и испытывают сегодня значительные трудности. Это касается автопрома, легкой промышленности, транспортного машиностроения, сельхозмашиностроения, сельского хозяйства и жилищного строительства, – пояснил Дмитрий Медведев. – Ещё одна неотложная задача связана с поддержкой людей. Для максимального смягчения последствий экономического спада предусмотрена помощь региональным бюджетам, чтобы обеспечить своевременную выплату зарплат бюджетникам, пенсий и социальных пособий. <…> Системные меры это, прежде всего, законодательные инициативы, которые направлены на создание благоприятных условий для производства, для малого и среднего предпринимательства, на снижение издержек по всей производственной цепочке и на дальнейшее уменьшение административного давления на бизнес.

По официальным данным, в 2015 году в России почти в два раза выросло число предприятий, которые были вынуждены сокращать своих работников. В марте прошлого года безработица достигла пика – 4,5 млн человек, что составляет около 5,9 процента от численности экономически активного населения. Говоря о ситуации на рынке труда, Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо постараться помочь людям, которые потеряли работу или которым сейчас грозит увольнение, но, с другой стороны, сохранить квалифицированные кадры для нашей промышленности, для других отраслей экономики.

В плане действий правительства РФ на этот год предусмотрены дополнительные меры по поддержке занятости. Для этого из федерального бюджета на субсидии регионам будет выделено 3 млрд рублей, при этом ещё 7 млрд рублей останутся в резерве. Предусмотрены меры стимулирования работодателей, чтобы принимали на работу людей, уволенных с других предприятий. Кроме того, в бюджете заложено более 7 млрд рублей для выделения Фонду развития моногородов, которые будут направлены на софинансирование объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестпроектов.

Тезисы своего выступления по окончании совещания глава Башкирии изложил журналистам

- Если люди не видят перспективу, то, конечно, моральный климат ухудшается и настроение в обществе падает. Поэтому мы обязаны поддерживать людей в вопросах, касающихся занятости, - рассказал Рустэм Хамитов. - Ежедневно, ежечасно беседуя с людьми, объясняя им, рассказывая, помогая, говоря о том, что найдём работу, поможем с работой, мы можем добиться успеха.

Он рассказал коллегам с других регионах и федеральному руководству о достижениях Башкирии в данном направлении.

- В целом мы просто понимаем меру своей ответственности перед людьми, - пояснил глава Башкирии, в чем заключается секрет успеха. - Кроме того, я привлёк внимание федерального Правительства к тому, что нужно уменьшать бюрократию. В сложные годы динамика принятия решений должна быть быстрой. На самом деле, есть ряд бюрократических препон, которые не позволяют регионам быстро принимать решения, быстро реагировать на то, что происходит вокруг нас.

По его словам, эти предложения были поддержаны Дмитрием Медведевым.

Что же касается итогов реализации федеральной программы по снижению напряжённости на рынке труда, в которой участвовали 18 регионов страны, то Башкирия оказалась в числе восьми регионов, которые выполнили программу на 100 процентов. Более 5 тысяч человек либо прошли переподготовку, либо работали в режиме временной занятости. Башкирия получила на эти цели 218 млн рублей. Рустэм Хамитов высказал надежду, что в 2018 году республика получит на продолжение работы по решению проблемы занятости ничуть не меньшую сумму из федерального центра.

По словам главы Башкирии, в своем выступлении он не случайно обратил внимание собравшихся на действия крупного бизнеса.

- Крупные предприятия зачастую не информируют местное правительство, местную или муниципальную власть о том, что хотят сделать на своих предприятиях в части сокращения людей. Мы сегодня, безусловно, сказали об этом и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Николаевичу Шохину. Он говорит: «Мы обязательно пошлём сигналы крупному бизнесу, чтобы, с одной стороны, на территории субъектов Российской Федерации они работали более осторожно, а с другой стороны – предупреждали местные власти о том, что грозят реформы, реорганизации, высвобождения людей». Об этом мы тоже договорились сегодня, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

Несколько неожиданной оказался поворот темы при обсуждении проблемы кадрового голода на рынке труда.