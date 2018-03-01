Башкирия получит 1,36 млрд рублей на создание дополнительных мест в яслях
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым распределены межбюджетные трансферты регионам.
Башкирия стала одним из регионов России, который получит крупный межбюджетный трансферт на создание дополнительных мест в дошкольных детских учреждениях. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжении о выделении финансовой помощи. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Из него следует, что Башкирия получит 1,36 млрд руб., больше только Воронежская область (1,4 млрд руб.).
Крупные транши также получат Чувашия (1,3 млрд руб.), Алтайский край (1,3 млрд руб.), Чечня (1,3 млрд руб.), Якутия (1,17 млрд руб.).
В другом постановлении, которое также подписал Дмитрий Медведев, оговариваются правила предоставления и распределения трансфертов. В регионе должна быть программа по созданию дополнительных мест, а также наличие в бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства. Размер трансферта рассчитывается с учетом численности детей в регионе в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местом в яслях.