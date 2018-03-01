Башкирия получит 1,36 млрд рублей на создание дополнительных мест в яслях

Башкирия стала одним из регионов России, который получит крупный межбюджетный трансферт на создание дополнительных мест в дошкольных детских учреждениях. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжении о выделении финансовой помощи. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Из него следует, что Башкирия получит 1,36 млрд руб., больше только Воронежская область (1,4 млрд руб.).

В другом постановлении, которое также подписал Дмитрий Медведев, оговариваются правила предоставления и распределения трансфертов. В регионе должна быть программа по созданию дополнительных мест, а также наличие в бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства. Размер трансферта рассчитывается с учетом численности детей в регионе в возрасте от двух месяцев до трех лет, не обеспеченных местом в яслях.