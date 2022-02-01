Где на Руси жить дешевле? Сравнили стоимость жизни в Башкирии и других городах страны

Росстат опубликовал данные индекса стоимости жизни для 290 городов и населённых пунктов по всей России. Среди них оказались и несколько городов республики, жизнь в которых оказывается дешевле, чем в среднем по стране. Но, на фоне стремительного роста цен в стране этот показатель выглядит бессмысленным - тяжело везде

Росстат опубликовал очередной индекс стоимости жизни в населённых пунктах России за 2021 год. Среди прочих субъектов федерации в списке федеральной службы статистики есть и города Башкирии: Уфа, Сибай, Стерлитамак и Нефтекамск. Под индексом стоимости жизни подразумевается, стоимость одинакового набора товаров и услуг в отдельных городах по сравнению с ее среднероссийским значением. Результат сопоставления этих показателей дает возможность рассчитывать, насколько дороже (или дешевле) обходиться жизнь в том или ином регионе страны. Так, в соответствии с этим индексом, жизнь в Башкортостане обходится дешевле прочих регионов. Если средняя стоимость жизни будет составлять 100% индекса, то стоимости жизни уфимцам обходится на 7% от средней стоимости жизни по стране, Сибайцам на 8%, жителям Нефтекамска на 9%, а Стерлитамакцам аж на 12%. Более того, оказывается за последние пару лет жизнь в Башкортостане только дешевеет. Так в течение 2018–2020 годов показатели колебались на отметке в 3-4%. Уже в 2021 году этот показатель опустился достигнув отметки в 7%, что якобы означает подешевевшую стоимость жизнь в башкирской столице. Сибай в период с 2011 по 2014 год стабильно находился на отметке в 14%, цифра возросла лишь в 2015 до 11%. Однако спад произошел уже на следующий год до 13%. В 2018–2019 годах стоимость жизни в Сибае была на 9% дешевле, чем в среднем по стране, а в 2020-2021 эта цифра закрепилась на отметке 8%. Статистика Нефтекамска, в свою очередь, с 2011 вплоть до 2020 года показывала увеличение индекса. За почти десятилетний промежуток времени стоимость жизни, относительно других регионов страны подорожала на 9% и приблизилась к среднероссийской. Лишь в 2021 году этот показатель составил 9%, что говорит о снижении цен в городе. В Стерлитамаке на протяжении минувших двух лет стоимость жизни дешевле на 12% чем в среднем по стране. Двумя годами ранее — 13%. В период с 2011 по 2015 год показатели колебались в районе 13-14%. Колебания цен на те или иные группы товаров и услуг, вероятно, уже стало для жителей города привычным делом. Как бы то ни было, дешевле жить в Башкортостане по сравнению с другими регионами или дороже, не так важно, как стремительный рост цен за 2021 год в целом по стране, который индекс никак не отражает. Самым дороги городом России для жизни оказалась не Москва, как многие привыкли считать, а столица Чукотки - Анадырь. Ее показатель составляет 157% от среднероссийского (превышает среднероссийские цены на 57%). Также в первую десятку вошли отдаленные города дальнего востока и Камчатского края. Москва не попала в первую десятку списка самых дорогих для жизни городов, а Санкт-Петербург вошел только в четвертую десятку. Самые дешевые города для жизни в России находятся в Чувашии, Мордовии, Ингушетии и Саратовской области. При подготовке индекса набор товаров и услуг сформирован на основе данных о потребительском спросе на наблюдаемые их виды во всех субъектах Российской Федерации из перечня товаров и услуг, цены на которые участвуют в расчете индекса стоимости жизни. Данный перечень, в свою очередь, включает в себя 275 наименований товаров и услуг: от пряников до корвалола и от рубероида до лечения кариеса.

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