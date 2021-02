Сегодня, 1 февраля, на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о третьем пакете мер поддержки экономики. По его словам, он включает в себя 66 пунктов на общую сумму 9,7 миллиардов рублей.

В рамках помощи объектам малого и среднего предпринимательства продлят новогодние каникулы, а также обнулят налоговую ставку для сельскохозяйственной отрасли. Отметим, что в рамках поддержки была разработана программа, в рамках которой проекты до 5 миллионов рублей получат софинансирование. Почти 200 миллионов рублей направят на поддержку туристической отрасти. Будут созданы глэмпинги, этно-деревени и этно-усадьбы, разработаны новые туристические маршруты.

