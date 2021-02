С 1 февраля 2021 года в России ряд пособий повысится на 4,9%.

Ежегодная индексация социальных выплат, пособий и компенсаций на уровне инфляции — это стандартная практика для России. Так считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов, его слова приводит ИА REGNUM. По его словам, оценка Росстатом динамики потребительских цен показала годовую инфляцию в 4,91%, что соответствует размеру индексации в 4,9%. — При этом в начале 2021 года пенсии российских граждан выросли на 6,3%, что можно назвать весьма положительным результатом, учитывая социально напряженный и экономически сложный 2020 год, — считает эксперт. Напомним, с 1 февраля 2021 года в России ряд пособий повысится на 4,9%.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter