Ежегодная индексация социальных выплат, пособий и компенсаций на уровне инфляции — это стандартная практика для России. Так считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов, его слова приводит ИА REGNUM.