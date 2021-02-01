Эксперты: ежегодная индексация пособий — стандартная практика

Эксперты: ежегодная индексация пособий — стандартная практика

Вчера, 17:51ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
С 1 февраля 2021 года в России ряд пособий повысится на 4,9%.

Ежегодная индексация социальных выплат, пособий и компенсаций на уровне инфляции — это стандартная практика для России. Так считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов, его слова приводит ИА REGNUM.

По его словам, оценка Росстатом динамики потребительских цен показала годовую инфляцию в 4,91%, что соответствует размеру индексации в 4,9%.

— При этом в начале 2021 года пенсии российских граждан выросли на 6,3%, что можно назвать весьма положительным результатом, учитывая социально напряженный и экономически сложный 2020 год, — считает эксперт.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в России ряд пособий повысится на 4,9%.

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