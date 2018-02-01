В бюджете Башкирии прибавится дополнительно около 10 млрд рублей

Законопроект о внесении изменений в госбюджет региона был поддержан депутатами Госсобрания РБ сегодня, 1 февраля.

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев заявил о грядущем пополнении региональной казны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

По его словам, дополнительные деньги республика получит, во-первых, за счет роста налоговых поступлений на 6,7 миллиарда рублей, во-вторых, за счет 3 миллиардов рублей в виде субсидий из федерального бюджета.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в госбюджет региона был поддержан депутатами Госсобрания РБ сегодня 1 февраля. Одновременно с доходной частью бюджета на 2018 год должна претерпеть изменения на 15,5 миллиарда рублей и его расходная часть.

В итоге после внесения изменений бюджет Башкирии на 2018 год по доходам превысит 163 миллиардов, по расходам – будет больше 177 миллиардов рублей.