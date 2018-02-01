Сергей Катырин: Нужны четкие приоритеты промышленного развития регионов

Председатель ТПП России дал интервью по теме заседания Госсовета в Ростове-на-Дону.

Сегодня в Ростове-на-Дону на заседании Госсовета РФ обсуждали развитие промышленного потенциала регионов России. Редакция rostovgazeta взяла интервью у участника заседания президента ТПП России Сергея Катырина.

- Мы предложили в доклад рабочей группы Госсовета ряд предложений, - сказал Сергей Катырин. Среди них разработка долгосрочной, на 25-30 лет, единой государственной промышленно-финансовой политики размещения и развития региональных производительных сил на основе современных инновационных технологий.

- Речь идет о создании территориально-промышленных комплексов с обязательной привязкой к соответствующей транспортно-энергетической инфраструктурой, - пояснил Катырин.

Нужно выстроить четкие приоритеты в промышленном развитии региона, считает глава ТПП России, при этом обращая внимание на отрасли, обладающие наибольшим «кумулятивным эффектом». Это могут быть проекты в сфере машиностроительного комплекса, производства средств производства, недостающей на отечественном рынке компонентной базы и т.д.

Сергей Катырин выделил среди институтов развития Фонд развития промышленности. С ним в феврале 2016 года торгово-промышленной палатой России было подписано Соглашение о сотрудничестве За год система ТПП РФ рекомендовала, а Экспертный совет ФРП одобрил финансирование фондом 173 проектов из 51 региона России.

- Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок, - отметил он. - ФРП предоставляет займы под 1 и 5 процента годовых сроком до 7 лет, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.