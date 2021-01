ТОП-5 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в декабре

Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в декабре.

4 декабря прошло судебное заседание в Арбитражном суде Башкирии по иску Генеральной прокуратуры России к «Башкирской содовой компании». Суд удовлетворил требования ведомства об изъятии акций БСК. Согласно решению суда, в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Советский районный суд Уфы поместил в следственный изолятор по ходатайству следствия изменил меру пресечения владельца группы компаний «Башмилк» Александра Никитина. По уточненным данным, предприниматель арестован судом до 16 декабря. Ранее он находился под домашним арестом, однако нарушил связанные с ним запреты. Никитин покидал место жительства, а также общался по телефону в адвокатом потерпевшего по уголовному делу. Напомним, владелец «Башмилка» обвиняется следствием в уклонении от погашения кредиторской задолженности, мошенничестве и невыплате заработной платы. Фонд жилищного строительства направил в суд уже второй иск с требованием взыскать средства со своего бывшего руководителя Владислава Туманина. Сумма долга, согласно иску, составляет 289,55 млн рублей. Отметим, что Владислав Туманин, который руководил ФЖС в 2015–2017 годах, сейчас является руководителем департамента инфраструктурного развития правительства Башкирии. Взыскиваемая сумма была предъявлена к выплате самому Фонду в рамках банкротного процесса дочернего предприятия ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства РБ». Наше издание рассказывало подробно о целой череде исков, которые сопровождают сложные взаимоотношения администрации Иглинского района Башкирии и местных предпринимателей из компании «Рустал». Часть исков до сих пор находится на рассмотрении. Подробный рассказ об их истории можно прочитать здесь. Арбитражный суд Башкирии признал банкротом МУП «Управление электротранспорта Уфы». В отношении предприятия открыто конкурсное производство на полгода. И.о. конкурсного управляющего назначен Илья Павликов, представляющий СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». Его кандидатуру должны рассмотреть 20 января 2021 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter