Специалисты подозревают наличие сговора между участниками тендера на благоустройства кладбища под Уфой.

Речь идет о кладбище в селе Михайловка в Уфимском районе. По итогам тендера на действия местной администрации, объявлявшей закупку поступила обоснованная жалоба, в которой сообщалось, что в техзадании закупки были указаны другие виды работ, не имеющие отношения к уборке территории. Это сразу ограничило число участников конкурса. Специалисты ФАС не исключают, что между участниками аукциона мог быть сговор. Это должна выяснить проверка.

