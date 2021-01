Афиша на новогодние каникулы: куда сходить в Уфе с 31 декабря по 10 января?

Mkset рассказывает о главных событиях, которые помогут добавить новогоднего настроения в самые длинные выходные года.

31 декабря. Мультфильм «Ведьмина служба доставки» Классика японской анимации от студии Ghibli Хаяо Миадзаки ненадолго возвращается на большие экраны. Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определенное время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело — экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей и предоставляет возможность обрести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок. Место: кинотеатры Уфы и Башкирии 1 января. Фильм «Фестиваль Рифкина» Вуди Аллену 85, но он продолжает снимать по фильму в год — и даже пандемия ему не помеха. Главный герой новой истории — Морт Рифкин — экс-киновед и писатель, который по алленовской традиции сноб, социопат и мизантроп. Он женат на красавице Сью, которая работает пресс-секретарем француза Филиппа (Луи Гаррель), снимающего политические драмы. Они приезжают на знаменитый испанский фестиваль в Сан-Себастьян: Сью и Филипп — представлять новую картину режиссера, Рифкин — выяснить, не связывает ли супругу с постановщиком что-то большее, чем просто рабочее восхищение его фильмами. Место: кинотеатры Уфы и Башкирии 2 января. Детский мюзикл «Снежная королева» По замыслу Русдрамтеатра, мюзикл Кима Брейтбурга «Снежная королева» по одноименной сказке Ганса-Христиана Андерсена станет запоминающимся новогодним подарком как для юных зрителей, так и для их родителей. В проекте занято более 30 исполнителей — актеров, вокалистов и артистов балета. Дети до трех лет допускаются в сопровождении взрослого бесплатно без предоставления им отдельного места, при этом возрастная рекомендация для этого спектакля 6+. Место: Русский драмтеатр Цена: 300 руб. 2 января. Фильм «Кино эпохи перемен» В первую неделю года «Новая газета» устраивает на своем сайте онлайн-фестиваль авторских документальных фильмов, отражающее, по словам кураторов программы, «наши сомнения, растерянность, чаяния». Центральная тем — портрет многоцветного поколения, выросшего и сформировавшегося при Путине. Фильм открытия — премьера документельной комедии-реквиема «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко («Небесные жены луговых мари»). История о том, как снималось кино в провинции середины девяностых, задумывалась когда-то как боевик; с тех пор замысел не изменился — в отличие от взгляда на время. Photo: kinoart.ru Место: сайт «Новой газеты» Цена: бесплатно 3 января. Сериал «Стража» Вольная экранизация романов Терри Пратчетта из серии книг о Плоском мире, правда, вместо условного волшебного Средневековья авторы отправили персонажей в эпоху стимпанка. Главный герой, вечно пьяный начальник городской стражи Сэм Ваймс (Ричард Дормер, которого могут помнить зрители «Игры престолов»), ночующий в сточных канавах и по совместительству руководящий командой местных «полицейских» (женщина-оборотень, судмедэксперт и новичок). Все начинается с расследования кражи старинного манускрипта из библиотеки, в котором написано, как призывать драконов. Аннтоации гласят, что получилось довольно весело и по-хулигански. Место: Кинопоиск HD Цена: подписка на сервис 4 января. «Главный новогодний утренник Уфы» Новогодние елки в уфимской филармонии стали доброй традицией, и в новом году эта традиция продолжается. Авторы программы зовут в удивительный мир мюзикла «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова. В анонсе утверждают, что мюзикл признан авторитетными критиками лучшим в республике за последние десять лет. Место: уфимская филармония Цена: 250 руб. 5 января. Спектакль «Амеля» Пластический спектакль, премьера которого состоялась накануне Нового года. Постановка по мотивам романа Николая Крашенинникова «Амеля» (автор инсценировки Азалия Балгазина). Книга рассказывает о судьбе Амели — башкирской девочки-сироты, воспитанной бездетной вдовой в русской дворянской среде. Амелю все время тревожит «зов степей» — непрекращающийся интерес к жизни башкир, глубокие переживания о судьбе отчизны. Художественный руководитель постановки — Айрат Абушахманов. Место: Башдрамтеатр им. М.Гафури (большой зал) Цена: 300 руб. 5 января. Фильм «Миры Маргариты» Еще один фильм онлайн-фестиваля «Новой газеты» — это фильм-фантазия об актрисе Маргарите Тереховой. Это документальная работа с реконструкцией, мультипликацией и компьютерной графикой: по замыслу авторов, кадры из фильмов, в которых снималась актриса, выдаются за хронику, за ее настоящую жизнь. Словом, вполне реальная фантастика. Место: сайт «Новой газеты» Цена: бесплатно 5 января. Мини-сериал «История ругательств» Комедийное шоу, пародирующее образовательные программы. Николас Кейдж на серьезных щах и в предельно строгом костюме рассказывает о происхождении ругательств, их этимологии и необъятной влиянии на культуру. Конечно, будут и эксперты — писатели, актеры, лингвисты, кинокритики, рэперы, будут и эксперименты — например, на эффективность. В шоу 6 серий по числу самых распространенных в английском языке ругательств. Место: Нетфликс Цена: подписка на сервис 6 января. Спектакль «Новогоднее приключение муми-троллей» Новогодний спектакль для всей семьи от «Мастерской театральных миниатюр имени меня» по мотивам сказки Туве Янссон «Ель». Место: лайфстайл-центр «Башкирия» Цена: 100 руб. 7 января. Выставка открыток «Новый год!» В представленной экспозиции — более 50 советских новогодних почтовых карточек из музейной коллекции с изображением Деда Мороза и Снегурочки, атрибутов Нового года, персонажей книг и мультфильмов, зимних пейзажей, видов спорта и символикой страны. Место: Национальный музей РБ Цена: 150 руб. 8 января. Выставка «Адрес памяти — Воскресенское» Выставка вобрала живопись, графику, скульптуру, декорационное искусство московских художников-"воскресенцев», находившихся в 1941–1943 гг. в селе Воскресенском Мелеузовского района Башкирии в эвакуации. В экспозиции 399 произведений 92 художников из коллекции Воскресенской картинной галереи. Представлены работы известных художников — Г. М. Коржева, П. П. Оссовского, В. И. Иванова, В. Ф. Стожарова, А. П. Ткачева, А. В. Марца и других. Место: музей им. Нестерова Цена: 150 руб. 10 января. Оперетта «Герцогиня.G» Филипп Разенков поставил оперетту музыкального фельетониста Жака Оффенбаха «Герцогиня Герольштейнская». По словам постановщика, она больше напоминает мюзикл, чем классическую оперетту, потому что на сцене танцуют все: хор, артисты балета, солисты. По словам дирижера Артема Макарова, «Герцогиня.G» — это прекрасный повод посмеяться, пошутить — в том числе над собой, хороший повод задуматься. Место: театр оперы и балета Цена: 1000-2500 руб.

