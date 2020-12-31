Афиша на новогодние каникулы: куда сходить в Уфе с 31 декабря по 10 января?

Вуди Аллену 85, но он продолжает снимать по фильму в год — и даже пандемия ему не помеха. Главный герой новой истории — Морт Рифкин — экс-киновед и писатель, который по алленовской традиции сноб, социопат и мизантроп. Он женат на красавице Сью, которая работает пресс-секретарем француза Филиппа (Луи Гаррель), снимающего политические драмы. Они приезжают на знаменитый испанский фестиваль в Сан-Себастьян: Сью и Филипп — представлять новую картину режиссера, Рифкин — выяснить, не связывает ли супругу с постановщиком что-то большее, чем просто рабочее восхищение его фильмами.