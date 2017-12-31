В Минкульте объявили о старте нового конкурса к 100-летию Башкирии

Участвовать могут лишь те, кто прежде не получал грант от ведомства и не участвовал в подобных конкурсах.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе минкульта, представить можно лишь те работы, которые, которые ранее не приобретались минкультом Башкортостана. Принять участие могут лишь композиторы из нашей республики. Лучшие произведения будут рекомендовать театрально-концертным организациям республики.

Среди номинациях конкурса: «Крупное произведение для симфонического оркестра (в том числе вокально-симфоническое)», «Произведения для оркестра народных инструментов (в том числе для голоса с сопровождением)», «Вокальные произведения (в том числе для детского хора и камерно-вокальные произведения для голоса с сопровождением)», «Одночастные инструментальные произведения (в том числе для детей)» и «Одночастные произведения для инструментального ансамбля (в том числе для детей)».

Кто будет оценивать конкурсные работы, в минкульте, однако, пока не уточнили.

Заявки на участие принимаются до 3 сентября 2018 года по адресу: 450076, г. Уфа, улица Гафури, 6, Союз композиторов Республики Башкортостан.