В Уфе из-за угрозы распространения Covid-19 в двух театрах отменили спектакли

В двух театрах Уфы отменили спектакли из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом Mkset сообщил участник оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам источника, проверка прошла в пяти учреждениях культуры. Так, в Башкирском театре оперы и балета нарушений не было обнаружено. В залах во время спектаклей заняты ровно 30% свободных мест, в наличии имеются антисептики, осуществляется контроль за наличием масок у зрителей. В Уфимском татарском театре «Нур» замечаний не обнаружено. В Русском драматическом театре также соблюдаются правила безопасности, на входе измеряется температура, проводится обработка рук. Однако зрительных мест в зале занято 46% при норме в 30%. На момент проверки из-за угрозы распространения коронавируса спектакли были отменены в национальном Молодежном театре и Башкирском государственным театре кукол. Напомним, в Молодежном театре спектакли были отменены еще в конце сентября, так как у троих сотрудников был обнаружен коронавирус. Позже глава Башкирии Радий Хабиров поручил закрыть театры, где есть заболевшие сотрудники.

