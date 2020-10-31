В Уфе из-за угрозы распространения Covid-19 в двух театрах отменили спектакли

По словам источника, проверка прошла в пяти учреждениях культуры. Так, в Башкирском театре оперы и балета нарушений не было обнаружено. В залах во время спектаклей заняты ровно 30% свободных мест, в наличии имеются антисептики, осуществляется контроль за наличием масок у зрителей. В Уфимском татарском театре «Нур» замечаний не обнаружено.