Певец из Уфы прошел слепые прослушивания в музыкальном шоу голос

Накануне на Первом канале показали новый выпуск проекта «Голос». Члены жюри вслепую выбирают участников в свою команду только по вокальным данным. Все выступление они сидят спиной к сцене.

Перед членами жюри выступил музыкант из Уфы Руслан Воротников. Он спел песню группы «Непара» под названием «Не плачь», аккомпанируя себе на фортепиано. Из четырех судей к нему повернулся Валерий Сюткин и взял его в свою команду. Теперь он будет участвовать в проекте под его наставничеством. Известно, что 35-летний Руслан Воротников учился в уфимской школе искусств на пианиста, а после – эстрадно-джазовому вокалу. Руслан также занимается и театральным искусством. Играет в мюзикле уфимского Русского драматического театра «Голубая камея».

