Певец из Уфы прошел слепые прослушивания в музыкальном шоу голос

Певец из Уфы прошел слепые прослушивания в музыкальном шоу голос

Вчера, 10:13КультураКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Накануне на Первом канале показали новый выпуск проекта «Голос». Члены жюри вслепую выбирают участников в свою команду только по вокальным данным. Все выступление они сидят спиной к сцене.

Перед членами жюри выступил музыкант из Уфы Руслан Воротников. Он спел песню группы «Непара» под названием «Не плачь», аккомпанируя себе на фортепиано. Из четырех судей к нему повернулся Валерий Сюткин и взял его в свою команду. Теперь он будет участвовать в проекте под его наставничеством.

Известно, что 35-летний Руслан Воротников учился в уфимской школе искусств на пианиста, а после – эстрадно-джазовому вокалу. Руслан также занимается и театральным искусством. Играет в мюзикле уфимского Русского драматического театра «Голубая камея».

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы