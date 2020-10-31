Певец из Уфы прошел слепые прослушивания в музыкальном шоу голос

Перед членами жюри выступил музыкант из Уфы Руслан Воротников. Он спел песню группы «Непара» под названием «Не плачь», аккомпанируя себе на фортепиано. Из четырех судей к нему повернулся Валерий Сюткин и взял его в свою команду. Теперь он будет участвовать в проекте под его наставничеством.
Известно, что 35-летний Руслан Воротников учился в уфимской школе искусств на пианиста, а после – эстрадно-джазовому вокалу. Руслан также занимается и театральным искусством. Играет в мюзикле уфимского Русского драматического театра «Голубая камея».