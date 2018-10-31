В уфимских кинотеатрах Хэллоуин отметят выходом картины «Ужастики 2»

На волне успеха первого фильма «Ужастики» сценаристы сиквела решили не ограничиваться историями двухсот книг серии, а придумать свой оригинальный сюжет под впечатлением любимых книг. Главными действующими лицами новой истории стали трое обычных ребятишек, которые спасают свой город от чудовищной катастрофы. Дело в том, что кукольный Слэппи, один из самых известных персонажей книг Стайна, на этот раз разошёлся не на шутку.

В новом фильме «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» центральными персонажами стал члены семьи Куинн, которую ожидает новый каскад увлекательных, страшных и смешных событий.

Ночью в канун Дня всех святых тихий городок превращается в чудовищную вечеринку для всевозможных монстров, начиная с гигантских мишек Гамми и заканчивая мерзкими садовыми гномами. Подростки заручаются поддержкой живущего по соседству мистера Чу (Кен Жонг), пытаясь спасти Кэти и весь город от коварного плана Слэппи.