В Уфе во второй раз пройдет конкурс красоты «Башкортостан гузэле»

6 ноября в ГКЗ Башкортостан состоится финал ежегодного республиканского конкурса красоты «Башкортостан гузэле-2018».

В новом шоу 18 красавиц из разных уголков республики вновь выйдут на сцену в сопровождении отцов или мужчин из близкого круга. Например, уфимская красавица, известная блогерша, автор первого башкирского ютуб-канала Альбина Зиамбетова выйдет на сцену в сопровождении своего 7-летнего сына. Также, в шоу-программе ожидаются этюды, посвященные юбилею башкирской автономии.

Девушки будут танцевать, петь, показывать акробатические трюки и отвечать на вопросы зрителей. В числе подарков на призовые места – дорогое колье, путёвка в пятизвездочный отель Турции, айфон, этнические украшения из серебра, поездки в этнотур, и т.д.