Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября

«Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября) — китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях. Начало 1950-х — Китай, опасаясь приближения американских войск, вступает в корейскую войну. Здесь тоже в центре истории два брата (только не близнецы), которые становятся участниками одного из ключевых эпизодов войны — битвы при Чосинском водохранилище. Сюжет второго фильма завязан на сражении за мост «Водяные ворота» на перевале Фунчалин. «Битва на озере» стала лидером за всю историю китайского кинопроката, собрав 900 миллионов долларов (при бюджете 200 миллионов долларов).