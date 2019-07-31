Disney займется прокатом фильма «Сестренка» по повести Мустая Карима

На большие экраны военная драма выйдет накануне 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, чья повесть «Радость нашего дома» легла в основу сценария фильма Александра Галибина.

Главные роли сыграли 7-летний Арслан Крымчурин и 9-летняя Марта Тимофеева, на счету которой уже более 40 работ в кино и сериалах («Время первых», «Легенда о Коловрате», «Кровавая барыня», «Он — дракон», «Оптимисты», «Гоголь»и др.). Также в фильме играют Юсуф Рахметов, Ильгиза Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов, Виталий Салий. Оператором выступил Михаил Агранович («Ищите женщину», «Крейцерова соната», «Покаяние», «Плащ Казановы»).

— Нам важно было достичь максимальной достоверности в мелочах. Мы искали детали того времени: одежду, предметы обихода, украшения, утварь — собирали все это по людям, также нам очень помогли башкирские музеи. Надеюсь, что фильм погрузит зрителя в атмосферу того времени, — заявил художник-постановщик Вячеслав Виданов.