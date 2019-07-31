Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Disney займется прокатом фильма «Сестренка» по повести Мустая Карима
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Disney займется прокатом фильма «Сестренка» по повести Мустая Карима

Вчера, 17:39КультураАндрей КоролевФото: mustai.ru
Читайте
также
Короли госзаказов: самые дорогие госзакупки в Башкирии связаны со скандалами
Ростислав Мурзагулов — о войне с Proufu и Bonus: «Бог вам судья»
Журналисты уфимского издания ProUfu обратились к читателям за поддержкой