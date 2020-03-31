БашОпера прекращает онлайн-трансляции и показывает спектакли в записи

Во время карантина Башкирский театр оперы и балета будет показывать спектакли в записи. Так, сегодня, 31 марта в 19 часов по местному времени пройдет трансляция оперы «Дон Жуан» Моцарта. Это провокационная постановка двух лауреатов «Золотой маски» — режиссера Филиппа Разенкова и дирижёра Артёма Макарова.