БашОпера прекращает онлайн-трансляции и показывает спектакли в записи
31 марта, 12:54КультураАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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В связи с усилением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции руководство театра решило не собирать артистов в театре для проведения спектаклей.
Во время карантина Башкирский театр оперы и балета будет показывать спектакли в записи. Так, сегодня, 31 марта в 19 часов по местному времени пройдет трансляция оперы «Дон Жуан» Моцарта. Это провокационная постановка двух лауреатов «Золотой маски» — режиссера Филиппа Разенкова и дирижёра Артёма Макарова.
В апреле можно будет увидеть записи балета «Конек-горбунок», мюзикл «Кошкин дом», музыкальная комедия «Кодаса», балет «О чем молчат камни» и др.
Ссылки на показы спектаклей, а также актуальное расписание доступно на официальном сайте театра.
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