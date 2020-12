В башкирском селе открылся новый киноконцертный зал

Киноконцертный зал в районном Доме культуры в Стерлибашевском районе был открыт благодаря субсидиям Фонда кино.

Современный киноконцертный зал в районном Доме культуры Стерлибашевского района станет важной частью культурной жизни местных жителей. В районе проживает более 17 тыс. человек, и до этого момента в кинотеатр приходилось ездить в близлежащие города республики. ДК райцентра принял участие в программе, по которой выделяются субсидии для создания условий для кинопоказов в населенных пунктах страны с численностью населения до 500 тыс. человек. Данная программа реализуется в рамках реализации национального проекта «Культура». На полученные средства было закуплено современное кинооборудование, профессиональная мебель, звуковое оборудование и 3D-очки. В новом кинозале 264 места. Добавим, что обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объёме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа. По словам министра культуры РБ Амины Шафиковой, Башкортостан находится в лидерах среди регионов по поддержке развития сферы кинематографии. По данным Минкультуры РБ, всего в 2020 году благодаря субсидиям Фонда кино в регионе откроются 6 кинозалов: два в Давлеканово, по одному — в Иглино, Раевском, Чекмагуше и Стерлибашево. На модернизацию каждого кинозала выделено около 5 млн руб. на безвозвратной основе.

