В башкирском селе открылся новый киноконцертный зал

В башкирском селе открылся новый киноконцертный зал

Вчера, 18:42КультураАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Киноконцертный зал в районном Доме культуры в Стерлибашевском районе был открыт благодаря субсидиям Фонда кино.

Современный киноконцертный зал в районном Доме культуры Стерлибашевского района станет важной частью культурной жизни местных жителей. В районе проживает более 17 тыс. человек, и до этого момента в кинотеатр приходилось ездить в близлежащие города республики.

ДК райцентра принял участие в программе, по которой выделяются субсидии для создания условий для кинопоказов в населенных пунктах страны с численностью населения до 500 тыс. человек. Данная программа реализуется в рамках реализации национального проекта «Культура».

На полученные средства было закуплено современное кинооборудование, профессиональная мебель, звуковое оборудование и 3D-очки. В новом кинозале 264 места. Добавим, что обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объёме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа.

По словам министра культуры РБ Амины Шафиковой, Башкортостан находится в лидерах среди регионов по поддержке развития сферы кинематографии.

По данным Минкультуры РБ, всего в 2020 году благодаря субсидиям Фонда кино в регионе откроются 6 кинозалов: два в Давлеканово, по одному — в Иглино, Раевском, Чекмагуше и Стерлибашево. На модернизацию каждого кинозала выделено около 5 млн руб. на безвозвратной основе.

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