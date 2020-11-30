В башкирском селе открылся новый киноконцертный зал

По данным Минкультуры РБ, всего в 2020 году благодаря субсидиям Фонда кино в регионе откроются 6 кинозалов: два в Давлеканово, по одному — в Иглино, Раевском, Чекмагуше и Стерлибашево. На модернизацию каждого кинозала выделено около 5 млн руб. на безвозвратной основе.