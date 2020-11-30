Солист «Аргымак» в Башкирии «сжёг» клип на песню про куриные ножки

Ринат Рамазанов в своём Instagram выложил видео, на котором сжег в камине свой телефон. В этот момент был включен клип про куриные ножки. Рамазанов рассказал Mkset, что остался недоволен работой музыкантов, заявив, что они развращают башкирскую молодежь. «Сжиганием» клипа он решил выразить это, надеясь, что заставит задуматься, по крайней мере, свою аудиторию. В настоящее время солист группы находится в Москве, а своё возвращение в Башкирию планирует на следующей неделе.