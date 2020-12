Солист «Аргымак» в Башкирии «сжёг» клип на песню про куриные ножки

Солист этно-рок группы «Аргымак» Ринат Рамазанов сжёг свой телефон, на котором был включен клип «100LB» на песню «Яратам тауыҡ ботон!» («Я люблю куриные ножки»). Руководитель проекта Алексей Amodeus предложил Рамазанову разобраться на ринге.

Ринат Рамазанов в своём Instagram выложил видео, на котором сжег в камине свой телефон. В этот момент был включен клип про куриные ножки. Рамазанов рассказал Mkset, что остался недоволен работой музыкантов, заявив, что они развращают башкирскую молодежь. «Сжиганием» клипа он решил выразить это, надеясь, что заставит задуматься, по крайней мере, свою аудиторию. В настоящее время солист группы находится в Москве, а своё возвращение в Башкирию планирует на следующей неделе. На выходных неплохо бы пожарить курочку. Как определюсь с местом, свистну — прилетай. Хотя куры же не летают. Слушай, ты в коллективе курица или петух?обратился Рамазанов к Amodeus. Алексей Amodeus записал ответную сторис, в которой предложил разобраться, только уже не в соцсетях, а на ринге. Как он сообщил Mkset, Ринату Рамазанову он уже скинул адрес и свой номер телефона. Он просто старый не понимает, что новое идет. Устоялся в своих рамках, не понимает, что двигаться надо таким образом. Нас слушает молодежь, я не понимаю почему он хейтит. Ждали поддержку, рассказал Mkset Алексей Amodeus. Ринат Рамазанов добавил, что если оппонент будет настоятельно просить, то придётся «надрать ему зад». Напомним, 25 ноября на youtube-канале «100LB» вышел клип на песню «Яратам тауыҡ ботон!», который, по словам Алексея, вызвал волну хейта. Однако музыканты свою цель достигли — чтобы песню слушали не только в республике, но и за её пределами. Кстати, на данный момент клип набрал почти три тысячи просмотров.

Related news: В Башкирии сняли клип на песню о куриных ножках

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter