Фильм, посвященный доброму проекту из Башкирии, получил приз международного фестиваля

Автор фильма Ирина Минигалеева и его героиня – уфимский стилист Татьяна Овсяникова, также приехавшая на фестиваль, вместе получили приз за лучший выбор героя современного документального кино.
Фестиваль «Святой Владимир» считается весьма престижным среди кинодокументалистов. Жюри киноконкурса возглавляет известный режиссер Юрия Кара.
- Авторы фильмов, представленных на этом конкурсе, не ударяются в чернуху ради популярности, а стараются запечатлеть светлые моменты нашей жизни. Фильм «Парикмахер Добра» именно такой – он показывает бездомных, некрасивых и порой плохо пахнущих людей с совершено неожиданной стороны. Парикмахер предлагает им бесплатно помыть голову и постричься и люди преображаются. Тем самым она показывает им путь из нынешней жизни в другом направлении, к свету и теплу. Очень приятно было увидеть не только автора фильма Ирину Минигалееву, но и ее героиню – парикмахера. Это живой пример для всех нас. Мы отметили призом и автора, и героиню. Наш фестиваль и дальше будет отмечать таких людей и такие фильмы, - высказал свое мнение продюсер документальных, телевизионных и игровых фильмов Александр Гундоров.
Напомним, волонтерский центр «Парикмахер Добра» был задуман и создан практически с нуля известным уфимским парикмахером и стилистом Татьяной Овсяниковой. Он начал работу в феврале этого года в помещении при Никольском вокзальном храме Уфы на средства гранта главы администрации Уфы.
Проект получил широкий резонанс, последовать примеру Татьяны решили её коллеги во многих регионах нашей страны.