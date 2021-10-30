Фильм, посвященный доброму проекту из Башкирии, получил приз международного фестиваля

- Авторы фильмов, представленных на этом конкурсе, не ударяются в чернуху ради популярности, а стараются запечатлеть светлые моменты нашей жизни. Фильм «Парикмахер Добра» именно такой – он показывает бездомных, некрасивых и порой плохо пахнущих людей с совершено неожиданной стороны. Парикмахер предлагает им бесплатно помыть голову и постричься и люди преображаются. Тем самым она показывает им путь из нынешней жизни в другом направлении, к свету и теплу. Очень приятно было увидеть не только автора фильма Ирину Минигалееву, но и ее героиню – парикмахера. Это живой пример для всех нас. Мы отметили призом и автора, и героиню. Наш фестиваль и дальше будет отмечать таких людей и такие фильмы, - высказал свое мнение продюсер документальных, телевизионных и игровых фильмов Александр Гундоров.