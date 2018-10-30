Дядя Витя уходит с ТНТ4 на пике популярности

Новый сезон жёсткого комедийного шоу ТНТ4 «Деньги или позор» станет финальным.

5 ноября в 23:30 на телеканале ТНТ4 состоится премьера финального сезона шоу «Деньги или позор». У пожилого комика Дяди Вити выдался отличный год — целых три сезона с высокими рейтингами и миллионами просмотров в интернете. Великие артисты всегда знают, что нужно уметь уходить вовремя, на пике популярности. В одном из выпусков Дядя Витя анонсирует, что хочет уйти на телеканал «Спас». Но директор ТНТ4 Гавриил Гордеев рассказал, что дело вовсе не в этом, а в скверном характере ведущего.

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Мне очень нравится Дядя Витя. Но совершенно не нравится актёр, который его играет. У нас с ним были проблемы в первом сезоне, но тогда уважаемые люди вмешались в конфликт, и мы разрулили ситуацию. Честно говоря, 2 и 3 сезон мы еле пережили. Мне очень хотелось раскрыть того, кто скрывается под псевдонимом «Дядя Витя», и испортить ему жизнь и карьеру, но по юридическим причинам не мог этого сделать. Теперь контракт с ним заканчивается, поэтому, как бы он не сопротивлялся, мы раскроем эту личность в конце последнего сезона»

Дядя Витя в последний раз возьмётся за своё оружие — дерзкие шутки и беспринципное хамство в адрес шоу-бизнеса. В финальном сезоне шоу «Деньги или позор» ради миллиона рублей самому известному блогеру рунета Николаю Соболеву придётся съесть собачью еду прямо с женской груди, звезда проекта «Импровизация» Антон Шастун прорекламирует шокер для гениталий, а участнику проекта StandUp и настоящему рокеру Стасу Старовойтову нужно будет разбить свою гитару об голову пенсионерки.

Яна Кошкина — гостья первого выпуска финального сезона. Дядя Витя объявит: «Такая красавица в гостях — это подарок мне на День рождения от Гавра». Ведущий подготовится к встрече с роскошной брюнеткой и наденет свой лучший леопардовый жилет в тон леопардовому платью Яны. Таким образом, он проверит, правда ли леопарды не размножаются в неволе.