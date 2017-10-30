Лауреат «Кинотавра» из Уфы: «Снимите хорошее кино, а потом просите денег»

2 ноября в прокат выходит фильм 30-летнего уфимца Вадима Валиуллина «Мертвым повезло». Картина получила самые противоречивые отзывы на «Кинотавре» в этом году, Предыдущая работа режиссера — короткометражка «Кредит», снятая всего за 8 тысяч рублей, получила главный приз в прошлом.

«На съемках заразился мышиной лихорадкой»

- Как вы оцениваете проделанную работу? Почему, по мнению некоторых СМИ, ваша работа вызвала наиболее острую реакцию?

- Наш фильм достаточно смел для российского жанрового кинематографа. «Мертвым повезло» - это некий аналог «Дэдпула» по уровню жесткости юмора. Не вся аудитория «Кинотавра» оказалась готова к восприятию подобного жанра, так как в предыдущие года на фестивале доминировало в основном авторское кино. Возможно, поэтому мнения и разделились: кто-то смог сразу принять правила игры и насладиться фильмом, а у кого-то происходящее вызвало отторжение.

В любом случае, на показе «Мертвым повезло» люди выходили из зала только на 2-х наиболее жестких сценах с насилием (мы следили, да-да, из 300 человек в зале вышло человек 20), в то время как на более традиционных картинах бывало, выходило и по 2/3 зала на протяжении всего фильма.

Кадр из фильма "Мертвым повезло".

- Судя по отзывам участников кинофестиваля и прессы, много вопросов к концовке фильма. Расскажите, что ждет зрителей и почему есть недопонимания в окончании фильма?

- Что ждет зрителей, рассказать сейчас я не могу – это было бы спойлером. Могу лишь сказать, что концовка достаточно неожиданная, и вряд ли она разочарует любителей неожиданных концовок.

- Во время съемок вы заразились мышиной лихорадкой. Как долго вы лечились? Отразилось ли ваше отсутствие на съемочной процессе?

- Я заболел «мышиной лихорадкой» во время строительства дома, который мы сами же и строили с художником Русланом Асадуллиным и оператором Артемом Айсиным. В больнице я находился примерно 20 дней и вышел из больницы за 3 дня до начала съемок. Врачи, читающие это интервью сейчас, схватятся за голову, но у меня не было иных вариантов. Так что во время съемочного процесса я присутствовал на съемках.

- Были ли еще какие-нибудь казусные случаи на съемках?

- Сколько угодно, например, мы снимали сцену в Черниковке, где главный герой, в исполнении Дмитрия Богдана («Шапито-шоу», «30 свиданий», «Стартап») находит трупы в багажнике. После 4 дубля приехал наряд полиции с автоматами и всю съемочную группу, наряду с актерами, забрали в отделение, где нам и пришлось написать объяснительную. Сотрудники полиции отнеслись с юмором к ситуации, сказав, что тоже переполошились и уже лет 10 такого в городе не бывало (4 трупа в багажнике, практически в центре на виду у прохожих).

«Сначала научитесь снимать хорошее кино, потом — просите гранты»

- Вы уже не первый год участвуете в фестивале. Что дает вам это участие, какие плюсы и минусы скрываются за всей этой процедурой?

- Плюсы в том, что на «Кинотавре» можно познакомиться с большим количеством людей из действующей индустрии. Это неоценимый опыт творческого общения, возможность общения в неформальной обстановке. Интереснейшая образовательная программа – мастер-классы, лекции и, наконец, сама атмосфера кинофестиваля - атмосфера праздника. Вообще участие в «Кинотавре» - одни сплошные плюсы.

На съемках "Мертвым повезло".

- Как участники «Кинотавра» проводят свое свободное время в рамках фестиваля?

- Все по-разному, но в целом, как и все обычные люди, отдыхают, общаются, занимаются своими делами.

- Рассчитывали ли вы на победу вашей работы в этом году?

- Для нас участие – это уже победа, так, как наш фильм снимался за собственные небольшие деньги в Уфе на энтузиазме. А конкурентами были фильмы, снятые за десятки миллионов рублей, с участием топовых медийных лиц.

«Гранты - это цензура»

- Год назад в одном интервью вы сказали, что подавали заявку на государственное финансирование фильма. Но, как стало понятно, фильм снимали на свои деньги. Короткометражка «Кредит» получила главную награду.

Бюджет фильма составил 8 тысяч рублей. Как вы считаете, почему те работы, которые получают гранты и финансирование государства, порой имеют меньше успеха и наград, нежели ваша работа? Вы также будете подавать заявку на господдержку?

- Я считаю, что грант задает некие рамки, это некая цензура. Если ты получил государственные деньги, то нужно выдать взамен пропаганду, в хорошем смысле этого слова. По крайней мере так в Башкирии.

- Вопрос, касающийся всех тех, кому не повезло с финансированием. Где найти инвесторов и как их убедить, что они должны вложить свои деньги в ваш фильм?

- Я бы поменял действия местами. Сначала нужно научиться делать хорошие фильмы без денег, а уже потом инвесторы сами вас найдут. Стандартная ошибка начинающих режиссеров - это позиция «Будут деньги, будет хороший фильм». Нет, как показывает практика. «Кредит» мы сняли за 8 т.р., а «Мертвым повезло» - за 500 т.р. Так что сначала фильмы, а потом инвесторы.

- Жанровая направленность вашего творчества — это комедийный слэшер. Что-то очень непривычное и новое. Расскажите, почему именно этот жанр и что он в себе несет?

- Выбор жанра был обусловлен нашими скромными финансовыми возможностями. Несколько актеров, одна локация, впоследствии уже фильм оброс большим количеством сцен, локаций. На стандартную комедию, драму, ромком, триллер нам бы элементарно не хватило денег, это большое количество локаций, большое количество массовки, костюмов, реквизита, бытового обеспечения и многого другого.

- Слушая ваше выступление или читая интервью, складывается впечатление, что вы очень мягкий, спокойный человек. Какой вы на съемочной площадке?

- На съемочной площадке я очень последовательный человек, я всегда за конструктив. Что это дает фильму, сцене, персонажу? Работает ли на сверхидею? Что будет, если это убрать? Никаких «я хочу», «я так вижу» и тому подобное. Я не люблю, когда люди кричат и переходят на личности, я сам всегда стараюсь общаться в деловых рамках, и если кто-то позволяет себе повышать голос с переходом на личности, то, как правило, я прекращаю работать с этим человеком, как только выпадает такая возможность. Поверьте мне я не мягкий и спокойный, моя биография доказывает это, я просто хорошо воспитан (смеется).

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