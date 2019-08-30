Башкирии выделят 20 млн рублей на развитие трех модельных библиотек
Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Культура».
Уже в следующем году в Башкирии должны появиться три новые модельные библиотеки. Такой вывод следует из информации о победе трех библиотек из нашей республики в федеральном конкурсном отборе на финансирование в рамках нацпроекта «Культура».
По уточненным данным, речь идет о центральной районной библиотеке Благоварского района, Асяновской сельской библиотеке-филиале №5 из Дюртюлинского района и Кандринской сельской библиотеке из Туймазинского района
Из федерального бюджета на создание трех модельных библиотек на базе вышеупомянутых будет выделено в общей сложности 20 миллионов рублей.
Выделенные средства главным образом будут направлены на модернизацию библиотек, а также на внедрение эффективных моделей управления ими. Модельные библиотеки предполагают оснащение компьютерами и широкополостным интернетом. Такой подход позволит расширить возможности провинциальных библиотек и сделает их реальными центрами культурного досуга.
Для справки
В конкурсном отборе на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура», было подано более 500 заявок от 78 субъектов РФ. Победителями стали 110 библиотек из 52 субъектов.