Башкирии выделят 20 млн рублей на развитие трех модельных библиотек

Уже в следующем году в Башкирии должны появиться три новые модельные библиотеки. Такой вывод следует из информации о победе трех библиотек из нашей республики в федеральном конкурсном отборе на финансирование в рамках нацпроекта «Культура».

По уточненным данным, речь идет о центральной районной библиотеке Благоварского района, Асяновской сельской библиотеке-филиале №5 из Дюртюлинского района и Кандринской сельской библиотеке из Туймазинского района

Из федерального бюджета на создание трех модельных библиотек на базе вышеупомянутых будет выделено в общей сложности 20 миллионов рублей.

Выделенные средства главным образом будут направлены на модернизацию библиотек, а также на внедрение эффективных моделей управления ими. Модельные библиотеки предполагают оснащение компьютерами и широкополостным интернетом. Такой подход позволит расширить возможности провинциальных библиотек и сделает их реальными центрами культурного досуга.

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