Интернет паблики или особенности башкирского юмора в сети

- Почему вы решили создать такой паблик? Были ли примеры, так скажем, для подражания?

- Когда появился паблик «Скромное величие башкирского народа», было прикольно, но понятно, что его концепция рано или поздно себя исчерпает. Постепенно так и случилось. Из русскоязычных пабликов Башкирии оставался разве что полуразвлекательный-полуновостной «Стодвач», но и он в апреле 2016-го прекратил работу. С инстаблогерами — на тот момент в лице Рифа Мансуровича — ситуация была чуть лучше, поэтому мы решили попробовать занять пустующее место башкирского развлекательного русскоязычного паблика.

- Как ищете и придумываете контент?

- Ежедневно мониторим самые крупные федеральные паблики и мировые сайты, коубы. Когда находим что-то интересное, что легко можно адаптировать, то скидываем себе в закрытую группу с коротким комментарием. Также записываем в группу любые другие идеи, которые приходят в голову.

- Какие идеи были для продвижения? Каким образом это всё происходит?

-Если забыть про то, что в самом начале мы бесполезно разместились в нескольких уфимских пабликах примерно на 3 000 рублей, то основным продвижением для группы во «Вконтакте» был промопост в ленте. Для Инстаграма выбрали масслайкинг, который сработал прекрасно — больше половины подписчиков мы получили таким образом. Благо, было чью аудиторию лайкать. Плюс одно из своих видео посвящал Башкирману "Уфимское радио" на День Республики.

- Реакция самих башкир на вашу деятельность, были ли оскорбления, например?

- Образованные и продвинутые реагируют нормально. Особенно те, кто жил в Уфе и уехал в Москву или Питер. Они и скучают, и адекватно мыслят. Но есть и те, кто считает, что всё, что мы публикуем — оскорбительно. Например то, что мы где-то пишем на татарском, вместо башкирского.

- Какая поддержка нужна, чтобы развивался паблик?

- Никакой поддержки не нужно. Но для хороших постов нужны хорошие фотографии с людьми. Они есть, но башкирские без спроса лучше не брать, так как рано или поздно нарвёшься на негатив. Если же спрашивать, то люди просят примеры или согласовать пост, как будет готов. Но смеяться над собой некоторым из нас оказывается слишком тяжело.

- Сейчас о доходах речь идёт?

- Мы пару раз делали рекламные посты и начали продавать наборы наклеек, но это всё скорее ради опыта, а не заработка. Денег сообщество не приносит.

Администратор в прошлом очень популярного сообщества для жителей Башкирии «Скромное величие башкирского народа» разговаривать отказался. Сказал лишь следующее: