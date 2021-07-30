Древние люди Башкирии: найдена стоянка, которой несколько сотен тысяч лет

Константин Ильич приехал в Башкирию по приглашению Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН. 28 июля он посетил археологическую экспедицию, ведущую раскопки в Абзелиловском районе республики и высоко оценил результаты работы ученых.
Mkset уже не раз рассказывал о ходе раскопок. Путешествие в прошлое нашей планеты на этом участке суши ученые совершают с 2019 года, когда стартовала экспедиция Якты-Куль – Кусимово. Работы ведутся при поддержке администрации главы Башкирии Радия Хабирова и главы муниципалитета Абзелиловского района Ильдара Нафикова.
Археологи кропотливо и очень бережно исследуют руины древнего каменного сооружения, расположенного на восточной окраине деревни Кусимово, соседствующей с курортной зоной на берегах озер Банное (Якты-Куль) и Сабакты.
За минувшие два года исследований участники экспедиции «Северные Амуры» удостоверились в том, что само сооружение с высокими каменными стенами было возведено около 2300 лет назад, то есть в IV веке до нашей эры. С большой долей вероятности можно утверждать, что это было святилище кочевников скифо-сарматского времени.
В ходе исследований удалось также выяснить, что через тысячу лет на руинах древнего строения возникло новое святилище, которое уже относится к эпохе раннего средневековья. Именно тем периодом датируются найденные части украшений для одежды - так называемые «геральдические» накладки поясов, фрагменты глиняных сосудов, бусы, кости жертвенных животных и многое другое.
Но самым неожиданным и поистине уникальным открытием с полным основанием можно считать сделанный учеными вывод о том, что само исследуемое каменное сооружение было построено на территории стоянки древних людей, живших здесь несколько сотен тысяч лет назад. То есть этот памятник относится ко времени самого начала освоения человеком территории Урала. По мнению ученых, это открытие может значительно расширить наши знания по древней истории всего Уральского региона.
В настоящее время трехлетние работы на этом древнем «слоеном пироге» подходят к своему завершению и, вероятно, в скором времени мы сможем написать про общие итоги исследований археологов Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН.
Нужно отметить, что не менее важным является вторая часть работы ученых, связанная с деятельностью школьного лектория, который начал действовать на площадке экспедиции с самого начала ее работы, а с 2020 года получил название «Северные Амуры». Лекторий проводится при поддержке Фонда «История Отечества» и значительной помощи администрации Абзелиловского района.
За всё прошедшее время слушателями лектория стало более 200 подростков не только из Башкирии, но и из Свердловской и Челябинской областей. Работу с местными, сельскими детьми ученые считают одной из своих важнейших задач, ведь знакомство подрастающего поколения с академической наукой, настоящими археологическими раскопками и экспедиционным бытом способно повлиять на судьбы многих из них.
Особенно запомнился лекторий 2020 года, когда на фоне жестких эпидемиологических ограничений сотрудники экспедиции смогли привлечь большое количество лекторов из разных городов России, в том числе и в режиме онлайн. В итоге был создан целый курс видеолекций и мастер-классов по археологии и истории общей продолжительностью более 16 часов. Сейчас он размещен в интернете и доступен для всех интересующихся.
Прилетевший из Москвы исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский 28 июля провел в экспедиции часть дня и был очень порадован результатами работ ученых.
В этот же день в рамках школьного лектория для учащихся из соседнего села Ташбулатово состоялись лекция, большое количество мастер-классов, посещение раскопа, сбор сырья для каменных изделий и еще целый ряд познавательных мероприятий.
Отметим, что такая работа со школьниками является на сегодняшний день одним из немногих примеров планомерной работы с детьми и подростками в археологических экспедициях в России.