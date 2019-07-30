В Голландии ушел из жизни известный дирижер родом из Башкирии

Министерство культуры Башкирии сообщило на своем сайте о смерти известного дирижера Александра Вакульского, который много лет назад родился и вырос в Башкирии

Известно, что Александр Вакульский родился в 1949 году в деревне Косино Иглинского района. Учился по классу кларнета в школе музыкальных воспитанников в Уфе (ныне – это Республиканская гимназия-интернат имени Газиза Альмухаметова).

Затем он учился на фаготиста в Ленинградской консерватории, там же окончил аспирантуру под руководством маэстро Евгения Мравинского и стал дирижером, работал в Ленинградской филармонии. Ему также довелось учиться дирижирования у маэстро Фердинанда Лайтнера из Цюриха.

В 1976 году Александр Вакульский уехал из России в Голландию и вскоре стал главным дирижером Национального молодежного оркестра. Позднее он стал дирижером Амстердамского симфонического оркестра, оставаясь в этой должности 23 года. В 2009 году наш земляк был назначен почетным пожизненным руководителем этого знаменитого оркестра.

В 1993 году Александр Вакульский по приглашению Евгения Светланова работал с Государственным академическим симфоническим оркестром РФ, записал с ним симфонии Дворжака, а также произведения Дебюсси, Равеля, Респиги и Шумана. Вакульскому также довелось сотрудничать с Санкт-Петербургским филармоническим оркестром, работал он в разное время и с ведущими оркестрами Германии, Испании, Италии, США, Финляндии, Франции, Швеции.