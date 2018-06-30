В Уфе «Дом Сатаева» включили в перечень объектов культурного наследия

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Приказ опубликован на официальном правовом портале республики.
«Дом Сатаева М.Я.» на Нуриманова, 14 включат в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили в управлении по государственной охране объектов культурного наследия республики.
Дом признан памятником истории. Приказ опубликован на официальном правовом портале Башкирии.
Здание 1930 года принадлежало имаму третьей соборной мечети Мухутдину Сатаеву. Беспокойство за исторический памятник было вызвано многоэтажном строительством в квартале, где и находится «Дом Сатаева».
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