В Уфе «Дом Сатаева» включили в перечень объектов культурного наследия

«Дом Сатаева М.Я.» на Нуриманова, 14 включат в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщили в управлении по государственной охране объектов культурного наследия республики.

Здание 1930 года принадлежало имаму третьей соборной мечети Мухутдину Сатаеву. Беспокойство за исторический памятник было вызвано многоэтажном строительством в квартале, где и находится «Дом Сатаева».