Театр оперы и балета в Уфе впервые в стране покажет спектакль про футбол
Башкирский государственный театр оперы и балета к 30 июня готовит премьеру спектакля с элементами спортивной игры к Чемпионату мира по футболу.
Об этом сообщил хореограф-постановщик спектакля Алексей Ищук. В беседе с корреспондентом ТАСС Ищук рассказал, что в основе сюжета будущего спектакля лежит любовная история.
- Есть такая версия, что футбол - это облегченная версия балета, и языком балета будет рассказана спортивная мистерия в одном акте. Молодой человек приводит любимую девушку на футбольный стадион, и их глазами зритель видит этот матч.
Балетный спектакль про футбол покажут в нашей стране впервые. Особенное место в нем будет уделено музыке, свету и движению. В спектакле будет задействовано 29 артистов. Все они будут исполнять роли игроков и фанатов в самых разных ипостасях.
- На сцене артисты будут в буквальном смысле играть в футбол, пасовать мяч друг другу, - добавил хореограф.
Над спектаклем работают композитор Руслан Мурсякаев, художник Ирина Дерябина и дирижер Герман Ким. Спектакль станет подарком к закрытию юбилейного, 80-го сезона театра.
Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.