Тенор Башкирской оперы приглашает уфимцев на сольник

Певец востребован на оперных подмостках России, участвует в многочисленных концертах и фестивалях. Ни одна премьера в Башкирской опере не обходится без его участия. К 35-ти годам он спел около двадцати партий классического и национального наследия, в его репертуаре башкирские и татарские песни, романсы, итальянские песни и многое другое.

Идея предстоящего концерта зрела давно. Но дата постоянно менялась: ее отодвигала то подготовка премьеры «Князя Игоря», то Шаляпинский фестиваль. И, наконец, концерт назначен.

Певец не хочет придавать этому событию какой-то особый флер. Просит не связывать концерт со своим юбилеем или говорить об «этапности» вечера. Просто сбывается мечта артиста – первый сольный концерт.

В программу Ильгам включил самые красивые, яркие фрагменты из лучших произведений российских, европейских композиторов, среди которых романс Неморино из «Любовного напитка», баллада Герцога из «Риголетто», ария Хозе из «Кармен». Также уфимцы услышат арии из опер, которые не идут на сцене БГТОиБ – так, например, прозвучит «Тоска», «Турандот», «Богема».

В концерте примут участие коллеги Ильгама: Татьяна Никанорова, Лилия Халикова, Салават Аскаров и Владимир Копытов. Симфонический оркестр зазвучит под управлением нового главного дирижера театра Артема Макарова.