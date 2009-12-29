С полосками и пятнами не стоит перебарщивать даже в год Тигра

- Пятнистых и полосатых тканей в гардеробе должно быть как можно меньше. Не всегда такие одеяния делают женщин утонченными. Знаю многих уфимок, которые на светских мероприятиях появляются исключительно в образах «тигриц» и «леопардов». В конце концов, мы же не в зоопарке! Это настолько вульгарно и быстро запоминается, что потом остается осадок, будто у человека совершенно нет вкуса. Особенно в такие расцветки я не советовала бы одеваться полненьким женщинам – такого большого пятнистого поля быть не должно. Можно надеть леопардовую майку или какой-то аксессуар, потому что для такой одежды надо иметь идеальную фигуру.

Светская львица считает, что уфимки не желают следить за модными тенденциями и не умеют подбирать цвета в одежде.

- Тигровые полоски, конечно, никто не отменял. И сегодня самое модное сочетание – это красный с черным, но в каждом цвете есть много оттенков, которые могут омолодить или состарить.

На примере гардеробов самых ярких светских персон Уфы Елена Лукманова рассказала, каких ошибок в подборе пятнисто-полосатых вещей нужно избегать, а чьему примеру следовать.

Владелице салона «Брависсимо» Светлане Зайнетдиновой не следовало бы надевать прозрачную кофту. Такого большого пятнистого поля быть не должно, это не выглядит стильно и даже отпугивает. Для такой одежды надо иметь идеальную фигуру. Женщинам с крупными пропорциями нужно надевать что-нибудь посвободнее, чтобы все лишнее не бросалось в глаза.

А вот в таких сапогах, как у хозяйки салона Pfaff Светланы Шерышовой, ходить никому бы не советовала. Это настолько дешево смотрится, что теряется все женское достоинство. Такая пара обуви показывает их обладательницу вульгарной, что редко остается незамеченным. Кожаная курточка «под металлик», конечно, к месту, но если бы она была чуть короче, то было бы корректней. Еще даме не мешало бы изменить цвет прически. В таком возрасте ходить с выбеленными волосами несерьезно, тем более с карими глазами. Ведь должен быть контраст между цветом волос, глаз и лица.

Дама в черном умеет правильно подбирать гардероб на мероприятия. Правда, ей не нужно было надевать крупное украшение, тем более на тонкой цепочке. Но, в целом, ей все подходит. Ее соседка – Ольга Романчук из рекламного агентства «Алькасар» тоже правильно одета: такое леопардовое одеяние не броское, да и покрой у него удачный, выглядит вполне солидно.

Наши девушки часто пренебрегают дресс-кодом, который обычно указывается в пригласительных на вечеринку. Порой они забывают, куда и зачем идут. Яркий тому пример Галина Кострова, возглавляющая салон «Лэтуаль». Мы ж не в зоопарке, чтобы надевать такие костюмы. Хорошо, если такой расцветки будет один элемент гардероба, а не весь костюм.

Блузка в мелкий леопардовый рисунок выгодно гармонирует с загорелой кожей ее хозяйки – светской львицы Ольги Скриган.

Фотографу Саше Витковской носить трикотажные вещи можно. Ей приходится много двигаться, а в блузке из шифона снимать ей будет явно неудобно: где-то нужно присесть или вытянуться, чтобы сделать удачный кадр. Такой творческой личности простительно все.

Ну, а если профессия не требует активного движения, то трикотажные кофты в леопардовую расцветку надевать не стоит, это дешево выглядит, как, например, у Полины Вульфсон, некогда ведущей программы «Салям» на БСТ.