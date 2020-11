«Мечтай о великом»: в повторный прокат вышел фильм Карена Шахназарова «Курьер»

В прокат выйдет отреставрированная копия «Курьера» — фильма о том, как молодость ищет смысл среди обломков цивилизации, и скучает, не найдя никого, с кем можно было бы достойно поговорить.

Трагикомедийный фильм «Курьер» был снят в 1986 году на основе одноименной повести Карена Шахназарова. В 1987 году на ММКФ фильм получил приз FIPRESCI и специальный приз жюри. В центре фильма не столько событие, сколько герой — молодой парень Иван Мирошников (Фёдор Дунаевский), только что окончивший школу. Он умен, талантлив, за словом в карман не лезет, кажется, может ловко успеть всюду, но только не знает, что делать со своей жизнью. Море мелких слов и событий выносит его к должности курьера в журнал «Вопросы познания». Герой равнодушен почти что ко всему: и поступление в институт, и отношения с профессорской дочерью Катей (Анастасия Немоляева), и поручения на работе, и посиделки в компании — все мимо. Порой сквозь весь этот околобытовой океан мигнет недостижимым миражом зыбкая мечта — например, в картинах эпохи Возрождения, которые проносятся по телевизору. Достижения советской эпохи (от главного здания МГУ до метро и дискотек) чужды ему — в равной степени Ивану безынтересны и дворовая компания, и привилегированный мир друзей Кати. Революция утыкается в совершенно земную мечту купить пальто, а девушка из хорошей семьи жаждет, в общем-то, банальной жизни: машина, корзинка, картонка и маленькая собачонка. Оказавшийся меж двух серых чудовищ, способом выживания для Ивана становится шутовство. Иван никому не подчиняется и не служит, поэтому шутовство здесь не придворное, а случайное, постоянное, искреннее. Критик Даниил Ляхович подчеркивает, что, несмотря на череду перестроечных подростков-шутов («Плюмбум» Вадима Абдрашитова, «Шут» Андрея Эшпая), Шахназаров сторонится демонизации героя. Баловство Ивана Мирошникова к трагедиям не приводит, а только обостряют его поиск мечты и тоску по утраченной революционной энергии. Источник kinopoisk.ru Денис Горелов, анализируя «Курьера», сравнивает культовый фильм с еще одним знаковым хитом — «Выпускником» Майка Николса, с которого зажглась звезда Дастина Хоффмана. Так, обоим героям безразлично, как плавится мир вокруг: Америка в 1967 году по вопросу Вьетнама, Россия в 1986-м — по вопросу социализма. Аналогично взбрыкивает окружающая среда, которая против, чтобы эти ленивые бунтари встречались с теми, кого они избрали («Не смей приглашать Элейн на свидание», «Как мужчина мужчину прошу вас немедленно прекратить все отношения с Катей»). И если Боб в «Выпускнике» совершил поступок и переменил жизнь, то Иван совершает поступок и оставляет жизнь как есть. Один запер церковь крестом и увез любимую в неизвестность на автобусе, а другой отдал Базину пальто, чтоб тот не беспокоился о мелочах и мечтал о великом (хотя, если по-честному, все это предназначались Кате). Карен Шахназаров в интервью рассказывает, что повесть он написал в 28-29 лет, а на момент выхода фильма ему было «всего» 34 года. — Я бы сказал, что, скорее, я на стороне Ивана. Я и сейчас на его стороне <…> Но я в принципе всегда на стороне молодежи. Даже если я их не понимаю, я просто очень хорошо помню и понимаю смысл молодости. Они все равно гораздо чище, чем мы. Просто в силу того, что у них нет штампов, нет идеологических установок. <…> Да, постепенно жизнь их меняет, калечит, но это тоже обычное дело. Где-то они, что называется, становятся умнее, но теряют ту искренность, которая есть в молодости.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter