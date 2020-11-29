«Мечтай о великом»: в повторный прокат вышел фильм Карена Шахназарова «Курьер»

— Я бы сказал, что, скорее, я на стороне Ивана. Я и сейчас на его стороне <…> Но я в принципе всегда на стороне молодежи. Даже если я их не понимаю, я просто очень хорошо помню и понимаю смысл молодости. Они все равно гораздо чище, чем мы. Просто в силу того, что у них нет штампов, нет идеологических установок. <…> Да, постепенно жизнь их меняет, калечит, но это тоже обычное дело. Где-то они, что называется, становятся умнее, но теряют ту искренность, которая есть в молодости.