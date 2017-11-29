Телеканал «Тамыр» из Башкирии победил в конкурсе «СМИротворец-2017»

В номинации «Детские и молодежные СМИ».

Вчера, 28 ноября, в Москве подвели итоги девятого Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017». Среди 38 лауреатов конкурса есть и представители Башкирии.

Первое место в номинации «Детские и молодежные СМИ» занял детско-юношеский телеканал «Тамыр». Третье место в номинации «Телевидение» занял канал «Россия-Культура Башкортостан» (ГТРК «Башкортостан»).

Напомним, телеканал «Тамыр» в качестве положительного примера отметили на прошедшем в Йошкар-Оле заседании Совета по межнациональным отношениями, который 20 июля провел президент России Владимир Путин. Тогда президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге привела данные Минкомсвзи:

- Более 2200 СМИ в России выходят на национальных языках, существуют десятки этнокультурных рубрик и программ в теле- и радиоэфире. Всё это так, но при ближайшем рассмотрении качество этих информационных продуктов очень и очень разное. Где-то, как в Башкирии, выходит целый детский телеканал «Тамыр» с множеством оригинальных, интересных программ, а в одном из регионов Дальнего Востока просто переводят выпуск новостей с русского на национальный язык.

В этом году экспертный совет конкурса «СМИротворец-2017» рассмотрел 9 112 работ 836 средств массовой информации из всех федеральных округов России. В конкурсе лучшей признали работу телеканала «Тамыр» «Страна Северных амуров». Этот цикл телевизионных фильмов рассказывает о традициях, народных промыслах, культурно-историческом и духовном наследии башкирского народа ярким, интересным детским языком. В нынешнем конкурсе участвовал выпуск о башкирских лучниках. В Отечественной войне 1812 года наполеоновское войско за бесстрашие, внезапность и стремительность прозвало башкирских воинов северными амурами.

- Традиции башкирских лучников активно возрождаются молодыми ребятами. Мы решили довести до зрителей славную историю нашего народа и окунулись в мир потомков великих лучников. Я благодарю творческую команду проекта режиссера Аделю Сунаргулову, редактора Татьяну Никитину, оператора Руслана Бикбаева, художника Айрата Арсланова и ведущего – нашего юнкора Диму Арсланова за великолепную работу, – цитирует слова директора телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсариной телеканал БСТ.